‘Dit enorme bedrag kreeg Yolanthe na scheiding van Sneijder’

Yolanthe Cabau heeft aan haar scheiding met Wesley Sneijder een bedrag van negentien miljoen euro overgehouden, zo weet mediadeskundige Jordi Versteegden. Het paar was in het verleden in gemeenschap van goederen getrouwd, waardoor de actrice een flinke som mee kreeg toen ze uit elkaar gingen.

In 2019 gingen Sneijder en Yolanthe na een relatie van elf jaar uit elkaar. Niet veel later besloot de actrice haar spullen te pakken en samen met hun zoontje Xess Xava naar Los Angeles te verhuizen. Dat had alles te maken met de gevolgen van de scheiding, zo legde Yolanthe afgelopen week uit. Iedere dag kwamen er nieuwe verhalen naar buiten en dat zorgde voor veel onrust bij haar.

LEES OOK: Yolanthe spreekt openhartig over ‘heftige’ scheiding met Wesley Sneijder

In Los Angeles woonde Yolanthe een tijd lang in een appartement, maar inmiddels gaat ze naar een villa verhuizen, zodat haar zoontje een tuin heeft om in te spelen. De woning is nog niet helemaal af, maar het begint wel op te schieten. Versteegden noemt de hele situatie ‘raar’. “Ze heeft een nieuw huis gekocht, een villa in Bel Air, en we horen nergens eigenlijk waar ze het nou echt van betaalt”, stelt hij in de podcast Strikt Privé.

LEES OOK: Grote zorgen om Xess Xava (9), zoontje van Sneijder en Yolanthe

Versteegden durft wel een gok te wagen waar het geld voor de villa vandaan komt, aangezien Yolanthe en Sneijder in gemeenschap van goederen waren getrouwd. “Dus ze heeft daar naar verluidt zo’n negentien miljoen euro aan overgehouden.” De journalist van De Telegraaf wil er niet in mee dat de actrice zo’n bedrag aan haar acteerwerk heeft overgehouden, aangezien ze er nog niet in slaagde internationaal door te breken.

