Yolanthe slaat hard terug na 'pure onjuistheden' over Wesley Sneijder

Yolanthe Cabau heeft gereageerd op 'pure onjuistheden' die recentelijk over haar in de media zijn gekomen. Jordi Versteegden beweerde dat Cabau negentien miljoen euro heeft gekregen van Wesley Sneijder, vlak na hun echtscheiding. Daar klopt echter niks van, beweert ze zelf.

Cabau had elf jaar lang een relatie met Sneijder, wat in 2019 stopte. De tv-persoonlijkheid en actrice verhuisde vervolgens met Xess Xava naar Los Angeles, omdat ze klaar was met alle verhalen die in Nederland de ronde deden en elke week 'bedacht' werden.

Artikel gaat verder onder video

Versteegden kwam afgelopen zondag met het bericht dat Cabau maar liefst negentien miljoen euro van Sneijder had gekregen na de scheiding. Dat verhaal blijkt ook niet waar te zijn, als we de brunette mogen geloven. Op Instagram geeft ze af op 'artikelen met pure onjuistheden'. "Er is in de loop der jaren veel over mij gezegd en geschreven wat niet klopt en ik heb er altijd voor gekozen daar niet op in te gaan. Maar nu ik heb gekozen mijn hele leven met de wereld te delen in mijn reality-show op Netflix, voel ik de behoefte hier ook transparant over te zijn. Verschillende media delen dat ik negentien miljoen van Wesley gekregen zou hebben toen wij uit elkaar gingen."

LEES OOK: Grote zorgen om Xess Xava (9), zoontje van Sneijder en Yolanthe

Cabau ontkracht alle geruchten hardhandig "Dit is allesbehalve waar. Ik heb nooit geld gekregen van Wesley (niks, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd. Ik draag zelf zorg voor alle rekeningen voor mij én voor Xess." Tegelijkertijd wil ook een feministisch standpunt met haar volgers delen. "Er wordt beweerd dat ik zo respectvol en liefdevol over Wesley spreek omdat hij mij zo veel geld gegeven zou hebben. Jammer dat we in een wereld leven waar zo gedacht wordt. Een vrouw kan niet op haar eigen benen staan en liefdevol en respectvol tegelijk zijn."

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Sylvie Meis doet pijnlijke onthullingen over relatie met Van der Vaart 🔗

👉 Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen 🔗

👉 Penthouse van Ronald Koeman 'schrikt miljonairs af' 🔗

👉 Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop 🔗

👉 Yolanthe onthult triest nieuws over Xess Xava (9): ‘Moederhart gebroken’ 🔗