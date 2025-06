Grote zorgen om Xess Xava (9), zoontje van Sneijder en Yolanthe

Jordi Versteegden maakt zich grote zorgen om het zoontje van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau. De verslaggever van De Telegraaf noemt de relatie tussen Xess Xava en zijn moeder ‘een beetje eng’. Het negenjarige jongetje is namelijk altijd met zijn moeder.

Afgelopen week kwam de nieuwe docuserie van Yolanthe uit op Netflix. Daarin laat de actrice weten dat ze ‘aan mensen wil laten zien’ wie ze in het echt is, omdat velen ‘allerlei vooroordelen’ over haar zouden hebben. Versteegden geeft in Strikt Privé aan het een rare situatie te vinden. “Het ging helemaal niet meer over haar. Ze is naar L.A. verhuisd voor het acteren, want ze wilde daar een soort van Hollywood-carrière op starten. Nou, we hebben eigenlijk nog nooit gehoord dat ze echt in een gigantische film daar heeft gespeeld. Dus dat vond ik raar.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Yolanthe spreekt openhartig over ‘heftige’ scheiding met Wesley Sneijder

Volgens Versteegden wordt in de serie vooral duidelijk dat Yolanthe heel erg nauw is met haar zoontje Xess Xava. “Wat ik ook zo vind aan deze serie… Haar band met Xess Xava, het zoontje dat ze heeft met Wesley Sneijder, is heel aandoenlijk”, snijdt de journalist het onderwerp aan. “Ze zijn de hele dag samen met elkaar, maar ik vind het ook bijna een beetje eng.” Daarbij stoort hij zich vooral aan het feit dat de vrienden van Xess Xava helemaal niet te zien zijn in de serie.

LEES OOK: Yolanthe doet onthulling over Xess Xava (9): ‘Hij weet dat niet, maar...’

“Ze zijn alleen maar bij elkaar”, gaat de verslaggever verder. “Tenzij mama aan het werken is, dan mag die even naar Wesley Sneijder toe in Nederland. Maar voor de rest…” Versteegden sluit het onderwerp af door te stellen dat hij het ‘heel erg raar’ vindt.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Sylvie Meis doet pijnlijke onthullingen over relatie met Van der Vaart 🔗

👉 Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen 🔗

👉 Penthouse van Ronald Koeman 'schrikt miljonairs af' 🔗

👉 Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop 🔗

👉 Yolanthe onthult triest nieuws over Xess Xava (9): ‘Moederhart gebroken’ 🔗