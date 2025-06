Yolanthe spreekt openhartig over ‘heftige’ scheiding met Wesley Sneijder

Yolanthe Cabau heeft dinsdagavond openhartig gesproken over haar scheiding met Wesley Sneijder. De actrice geeft aan vooral moeite te hebben met de vele verhalen die daarna iedere dag naar buiten kwamen over haar relatie met de recordinternational van Oranje.

Yolanthe heeft sinds woensdag een eigen serie op Netflix en zat daarom een dag eerder aan tafel bij Humberto om hierover te spreken. De actrice en presentatrice is ambassadeur van Free a Girl en legt uit dat ze ja heeft gezegd tegen de serie om dit onder de aandacht te brengen. “Wij bevrijden kinderen van seksuele uitbuiting wereldwijd”, legt ze uit. “Het is lastig thema om over te praten. Als deze serie in 180 landen wordt uitgezonden voor honderden miljoenen mensen, dan is dat een no-brainer.”

“Ik geloof dat alles gebeurt met een reden”, gaat het model verder. “Ik ben nu niet meer wie ik zes jaar geleden was, toen ik wegging uit Nederland.” Tegenwoordig woont Yolanthe met haar negenjarige zoontje Xess Xava in het Amerikaanse Los Angeles. “Het was niet fijn, ook niet voor mijn kindje. Ik kon hier niet meer in rust zijn.”

Dat had alles te maken met de scheiding met Sneijder. Na een huwelijk van acht jaar zette het paar in 2019 een punt achter de relatie. “Die scheiding was heel heftig”, geeft Yolanthe aan. “Vooral de verhalen die erover uitkwamen. Elke dag iets nieuws. Ik had er geen weet van. Je moet je voorstellen: ik dacht dat het gewoon goed zat. Ik had een heel fijn huwelijk. Het was niet zo dat het jaren slecht ging, het gebeurde vrij vlot. En veel, en het stopte niet. Ik voelde me daarin niet veilig.” Al die verhalen en onrust was ook niet goed voor haar zoontje, dus besloot ze naar de Verenigde Staten te vertrekken.

Yolanthe houdt details voor zich

Inmiddels hebben Sneijder en Yolanthe een zeer vriendschappelijke verstandverhouding. “Er is genoeg gebeurd binnen ons huwelijk en dat is niet iets waarover ik naar buiten treed, want zo ben ik gewoon niet. Dat vind ik ook niet netjes, ook niet naar mijn zoontje toe. Want het is ook het zoontje van Wes en die wil ik beschermen. We zijn goed samen, we zijn echt hele goede maatjes en houden veel van elkaar. Maar als geliefden ging het niet meer”, besluit ze.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

