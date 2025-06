Betrokkene doet boekje open over bruiloft Sylvie Meis en Rafael van der Vaart

Tina Nijkamp heeft Sylvie Meis zonder al te veel woorden te gebruiken keihard aangepakt. De voormalig zenderbaas van SBS 6 maakte Meis van heel dicht bij mee toen haar bruiloft met Rafael van der Vaart daar werd uitgezonden. Nijkamp laat heel duidelijk merken geen fan te zijn van Meis.

In de podcast De Mediaweek komen zowel Meis als Yolanthe Cabau ter sprake. Beide vrouwen waren jarenlang getrouwd met een grote Nederlandse voetballer. Meis was dus samen met Van der Vaart, terwijl Cabau met Wesley Sneijder ging. Toch ziet Nijkamp een wezenlijk verschil tussen de dames. “Ik denk dat die Yolanthe in het echt ook echt een heel leuke meid is. Dat geloof ik zeker”, begint de mediakenner.

“Ik vind haar alleen wel voor de bühne best wel heel erg gemaakt overkomen. Heel erg gestaged is alles. Dan loopt ze in een bikini over de boulevard van Venice Beach”, gaat ze verder. “Dan denk ik: wie loopt er nou in een bikini, weet je wel. Ik vind het wel allemaal… Maar goed, ik ben dus heel benieuwd hoe het is. Ik vind het wel weer jammer dat ze (Sneijder en Cabau, red.) gescheiden zijn. Dat is dus weer stuk gegaan.”

Meis 'een ander type'

Voor Meis heeft Nijkamp vervolgens geen goed woord over. “Dat vind ik een hele andere... Ja, die heb ik toen meegemaakt met die bruiloft met Rafael van der Vaart, want dat heeft SBS 6 toen uitgezonden.” Volgens de voormalig zenderbaas is Meis wel ‘een ander type’. “Laat ik het zo zeggen: Rafael is gewoon een hele leuke vent”, zegt de kijkcijferexpert terwijl ze begint te lachen. Vervolgens geeft ze aan dat ze blij is dat Van der Vaart tegenwoordig samen is met Estavana Polman, waar ze wel fan van is. Maar haar mening is over Meis is dus dat Van der Vaart een aardige vent is? “Daar hou ik het bij”, benadrukt ze schaterlachend.

