Koen Weijland vol trots over lichaamstransformatie: ‘Besef hoe hij eruitzag…’

Koen Weijland heeft in een twintig minuten lange video inzicht gegeven in de lichaamstransformatie die hij de afgelopen maanden heeft ondergaan. De presentator van Viaplay viel in een periode van twintig weken 13,5 kilo af en hoopt zijn kijkers met zijn transformatievideo in positieve zin te beïnvloeden.

Weijland maakte naam voor zichzelf als e-sporter, maar timmert de laatste jaren ook aan de weg als televisiepresentator. Hij begon zijn carrière als presentator in 2020 bij RTL en maakte in 2022 de overstap naar Viaplay. Bij de betaalzender is Weijland regelmatig te zien rondom wedstrijden in de Premier League en Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

Weijland is ook actief op YouTube, waar hij op het moment van schrijven liefst 279.000 abonnees heeft. De 32-jarige presentator maakt regelmatig gamevideo’s, maar is ook een fervent sporter. Deze week plaatste hij op zijn kanaal een twintig minuten lange video over zijn fitness- en dieetroutine.

“In deze video laat ik jullie drie dagen lang alle aspecten zien van hoe ik heb getraind de afgelopen vierenhalve maand, hoe ik heb gegeten en hoe ik uiteindelijk van 86,5 kilo ben afgevallen naar 75 kilo”, klinkt de introductie van Weijland aan het begin van de video.

Aan het begin van de video krijgt Weijland een plaagstootje van zijn vriendin Carola Kirschbaum. “Hij mag er nu dan wel goed uitzien met twaalf kilo minder, maar besef hoe hij eruitzag met die twaalf kilo erbij…”

Weijland erkent dat hij begin dit kalenderjaar zwaarder was dan dat hij had gewild. “Ik ben bij het bulken te hard van stapel gelopen en dus was mijn vetpercentage halverwege januari veel te hoog.”

In de video geeft Weijland inzicht in zijn trainingen en voedingspatroon en laat hij onder meer zien hoe hij die routine combineert met zijn werk voor Viaplay. Ter begeleiding heeft Weijland onder meer gebruikgemaakt van een personal trainer.

Aan het einde van de video blikt Weijland terug op de geboekte progressie en toont hij zijn bovenlichaam. “Je ziet dat er niet heel veel meer opzit”, zegt hij terwijl hij het vet van zijn buik beetpakt. “En ik weet ook: dit is niet het meest indrukwekkende lichaam dat je online bent tegengekomen. Maar ik voel me gezond, sterk en ik heb weer een goede conditie. Iedereen zit in zijn eigen proces. Als deze video voor een paar van jullie een inspiratie is om beter voor zichzelf te gaan zorgen, beter te gaan eten of te beginnen met krachttraining, dan is dat voor mij een nog veel groter succes”, luiden zijn motiverende woorden. “Dit is oprecht mijn mooiste shape ooit”, besluit Weijland tevreden.

De transformatievideo van Koen Weijland is te bekijken op zijn YouTube-kanaal.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

