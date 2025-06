Yolanthe doet onthulling over Xess Xava (9): ‘Hij weet dat niet, maar...’

Het zoontje van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, de negenjarige Xess Xava, wordt regelmatig online gepest vanwege zijn lange haar. Dat krijgt hij zelf echter helemaal niet mee, zo vertelt Yolanthe aan De Telegraaf. Dat zorgt soms wel voor ‘gekke situaties’.

Xess Xava wordt met regelmaat gepest op social media. Mensen noemen de negenjarige zoon van Sneijder en Yolanthe regelmatig een meisje, wat laatstgenoemde diep raakt. Echter kiest Xess Xava er zelf voor hoe hij eruit ziet, zo verzekerde het model in april. Volgende week komt haar eigen realityserie uit op Netflix, waarin ook de pesterijen richting haar zoontje over zijn kapsel aan bod komen.

In gesprek met De Telegraaf blikt Yolanthe vooruit op de serie, die uit zeven afleveringen zal bestaan. De actrice geeft aan inmiddels wel om te kunnen gaan met de negativiteit op social media. “Als er online iets over mij wordt gezegd, laat ik dat meestal gewoon over me heen komen. Even slikken en door”, legt de ex van Sneijder uit. “Het lange haar van mijn zoontje is bijvoorbeeld áltijd een topic. Op Instagram krijg ik honderden comments daarop, zoals dat ik liever een meisje had gehad of dat ik het fashionable vind.”

Xess Xava krijgt pesterijen niet mee

Daarbij schelden mensen met ziektes en stellen ze dat Xess Xava moet sterven. “Dat vind ik zó shocking! Maar ik verdedig me nooit. Zonde van mijn energie”, stelt Yolanthe. “In de serie zit een momentje waarop ik met Xess over zijn haar praat, daar zie je hoe ik hem vrijlaat in zijn eigen keuzes.” Is haar zoon ook op de hoogte van dat hij online wordt gepest met zijn haar? “Nee, hij weet dat niet. Dat levert soms gekke situaties op.”

Als voorbeeld neemt Yolanthe een keer dat Xess Xava met halfbroer Jeffrey Sneijder aan het voetballen was in Utrecht. “Toen zei iemand: ‘Trek je maar niets aan van wat ze zeggen, Xess. Je haar is mooi!’ Dan denkt hij: oh, blijkbaar vinden mensen er iets van.” Yolanthe geeft aan dat haar zoon in het dagelijks leven soms wordt verward met een meisje. “Maar dat vindt hij niet vervelend. Veel voetballers en YouTubers dragen een knot of hoofdband, dat vindt hij gewoon nice. En als hij happy is, ben ik happy.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

