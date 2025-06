Sneijder ergert zich dood aan Nederland: ‘Ze hebben liever dat je kapot gaat’

Wesley Sneijder is absoluut niet te spreken over het gebrek aan waardering dat men in Nederland heeft voor mensen die iets hebben gepresteerd. Volgens de recordinternational van Oranje is Nederland veel te jaloers en vinden mensen het hier niet leuk als het op persoonlijk vlak goed gaat met iemand.

Sneijder was afgelopen week te gast in de podcast Leergeld van Olcay Gulsen. Op een gegeven moment komt Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van de voormalig voetballer, ter sprake. “Mensen proberen haar altijd naar beneden te halen”, stelt Gulsen. Dat wordt volledig beaamd door Sneijder. “Nederland is een verschrikkelijk land wat betreft jaloezie en gewoon afgunstig.”

De oud-middenvelder vertelt dat hij onlangs weer in Milaan was, waar de situatie compleet anders is. “Als ik daar aankom, word ik onthaald om wat ik daar gepresteerd heb.” Daarmee doelt hij op zijn eerste seizoen bij Internazionale, 2009/10, toen hij een belangrijke rol speelde in het binnenhalen van de treble. “Die blijdschap die ze in die tijd gehad hebben in de stadions. Daar word je nog steeds voor geëerd.”

In Nederland is de situatie heel anders dan in Italië, zo ervaart Sneijder. “In Nederland hebben ze liever dat je kapot gaat. Als jij goed gaat, persoonlijk, privé, alles... Dat vinden ze in Nederland niet leuk, hè?”, stelt de ex-prof een retorische vraag. “En zeker alle talkshows niet, toch?” Gulsen beaamt dat en stelt dat Nederland goed is in mensen ‘het podium op hijsen’, maar dan mag je ‘er niet te lang op staan’. “Nee, dan moet je naar beneden gehaald worden”, gaat Sneijder daarin mee.

