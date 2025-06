Sneijder deelt opmerkelijke onthulling: 'Daar zou ik al mijn geld voor inruilen'

Wesley Sneijder is door zijn mooie profcarrière ongekend rijk geworden, maar toch zou hij alles in een klap in willen ruilen voor een bepaald aspect dat hij in zijn leven mist: anonimiteit. De recordinternational wordt overal op straat herkend en aangesproken.

Sneijder was onlangs te gast bij de podcast Leergeld en kreeg daar vragen over zijn financiële weelde. Zo werd hem gevraagd 'wat het leukste is aan veeel geld hebben'. De voormalige creatieve middenvelder ontwijkt de vraag, maar komt dan met een opmerkelijke onthulling tegenover Olcay Gulsen en Paul van Riessen.

"Ik zal je eerlijk zeggen: ik zou het liefst anoniem willen zijn. Ik zou alles inleveren om dat te kunnen zijn." Sneijder geeft vervolgens aan in welke manier zijn bekendheid een rol speelt in zijn leven. "Toen ik hiernaar toe kwam lopen, werd ik vanuit de parkeergarage 38 keer gestopt voor een foto. Ik ga altijd staan, dat zijn je fans. Die willen met jou op de foto, dus dat doe ik."

De voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale noemt ook momenten waarop hij de aandacht een stuk minder waardeert. "Ik heb wel eens in een ziekenhuis gelopen, of ik zat op een kamer met mijn zieke vader of moeder en dan stoppen ze gewoon bijna voor de kamer om te vragen: 'Zullen we even op de foto?' Dat zijn momenten waarop ik denk: hmmm."

