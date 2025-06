Vriendin Wesley Sneijder viert zijn verjaardag met reeks nieuwe foto’s

Wesley Sneijder viert maandag zijn 41ste verjaardag. Om hem hiermee te feliciteren, plaatste zijn vriendin Romy Lukassen een hele reeks foto’s van hun samen op haar Instagram Story. De meeste van deze foto’s waren nog niet publiekelijk gedeeld.

Sneijder en Lukassen maakten half mei officieel bekend een relatie te hebben, nadat de geruchten over het paar al langer de ronde deden. De ruim zeventien jaar jongere Lukassen deelde destijds in haar Story een vakantiefoto waarop ze zelf met Sneijder te zien was, met daarbij de tekst ‘love you’.

Buiten die ene afbeelding, waren er eigenlijk nauwelijks foto’s van het paar online te vinden. Daar heeft Lukassen op de 41ste verjaardag van Sneijder verandering in gebracht. In haar Story deelt ze een collage van acht vakantiefoto’s, waarvan er eentje is waar de oud-voetballer zelf alleen op staat. Een andere foto is dezelfde als waarmee ze de relatie aankondigde. De overige zes zijn allemaal nieuwe foto’s van het stel.

Sneijder en Lukassen werden in augustus 2023 voor het eerst samen gezien. De voormalig topvoetballer plaatste toen zelf op sociale media een foto met Lukassen. De veertigste verjaardag van de oud-voetballer van onder meer Ajax en Real Madrid werd vorig jaar zomer zelfs gevierd bij de familie van Lukassen. Het feestje werd gevierd op een camping in de provincie Utrecht, bij het huis van de opa van Lukassen.

