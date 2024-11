Estavana Polman heeft keiharde liefdesboodschap voor Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart gaat waarschijnlijk niet voor de tweede keer trouwen. De voormalig topvoetballer is al geruime tijd samen met handbalster Estavana Polman, maar een huwelijk komt niet in de plannen voor. In het Omroep Max-porgramma Sterren op het Doek op NPO 2 vertelt Van der Vaart dat Polman er niet zoveel trek in heeft.

Van der Vaart, die eerder getrouwd was met Sylvie Meis, vertelt dat Polman geen behoefte heeft aan een huwelijk. Zelf lijkt de oud-voetballer ook niet erg gebrand op een nieuwe bruiloft. "Soms denk ik nog: misschien wil ik het nog een keer proberen. Maar Estavana zegt dan: ‘Je doet het maar één keer en jij hebt het al een keer verkloot’", vertelt hij. "Zo praat ze, en dat is best hard."

Artikel gaat verder onder video

Wel wil Polman nog graag een kind. Daar sluit Van der Vaart zich bij aan. “Dat is nog wel een droom van ons. Ik heb er natuurlijk al twee en zou het ook prima vinden... Het is natuurlijk iets, het moet gebeuren. Ik zeg niet 'Ik neem een kind'. Het moet je gegund zijn. Dus dat hoop ik dan nog wel. Ik vind kinderen heerlijk.”

LEES OOK: Estavana Polman ‘ergert zich dood’ aan Rafael van der Vaart: ‘Ze vindt dat helemaal niks’

De voormalig speler van onder andere Ajax, Hamburger SV en Real Madrid geeft aan dat hij vanuit zijn opvoeding heeft meegekregen dat je in een relatie altijd bij elkaar moet blijven. "Dat is al niet gelukt. Nu probeer ik het beter te doen." Van der Vaart en Polman zijn sinds begin 2016 samen.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.