Estavana Polman ‘ergert zich dood’ aan Rafael van der Vaart: ‘Ze vindt dat helemaal niks’

Rafael van der Vaart geeft toe dat zijn vriendin Estavana Polman weleens geïrriteerd wordt door een eigenschap van de oud-voetballer. Van der Vaart vertelt bij Sterren op het doek dat hij ‘bijna over niks nadenkt’, iets wat voor chagrijn zorgt bij Polman.

“Als voetballer moest ik ‘vrij’ zijn in mijn hoofd. Ik denk bijna over niks na, dat is soms niet handig”, begint de oud-international van Oranje tegenover Özcan Akyol. “Ik ben heel extreem ‘niet-nadenkend’. Vraag het maar eens aan Estavana. Ik zeg bijvoorbeeld nooit ‘nee’ tegen mijn kinderen”, gaat Van der Vaart verder.

Polman is niet te spreken over deze eigenschap. “Ze vindt dat helemaal niks. Dat is niet goed, maar zo ben ik nou eenmaal. Ik begrijp dat heel erg goed. Ik begrijp goed dat ze zich dood ergert af en toe, maar dat zit gewoon een beetje in me”, legt de oud-voetballer uit.

“Cadeautjes kopen voor de kinderen… Dat is de reden dat ik geld heb verdiend en nu nog verdien, om mijn kinderen een mooi leven te geven”, sluit Van der Vaart het onderwerp af.

