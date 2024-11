Özcan Akyol raakt gevoelige snaar bij Rafael van der Vaart, die het niet droog kan houden

Rafael van der Vaart heeft het in een gesprek met Özcan Akyol voor het programma Sterren op het Doek niet droog kunnen houden toen de band tussen zijn vader en zijn zoon ter sprake kwam. De manier waarop zijn vader en zoon met elkaar omgaan doet de voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal terugdenken aan zijn eigen jeugd.

Van der Vaart maakt zaterdag vanaf 20.35 uur zijn opwachting in het programma Sterren op het Doek, te zien bij MAX op NPO 2. In de aanloop naar de uitzending wordt er alvast een fragment gedeeld waarin Van der Vaart duidelijk geëmotioneerd is. “Ja, bijzonder. Als die met zijn tweeën zijn kom je er niet tussen”, zo doelt Van der Vaart op zijn vader en zoon (Damian van der Vaart). “Ik kom langs, die rijden met elkaar en dezelfde gesprekken die hij met mij had, heeft hij nu met mijn zoon. Ik vind dat geweldig.”

Akyol vraagt vervolgens aan Van der Vaart waarom hij denkt dat zijn vader dat doet. Er verschijnt dan in eerste instantie een glimlach op het gezicht van de voormalig profvoetballer, die vervolgens toch geëmotioneerd raakt en zelfs een traantje wegpikt. Na een paar seconden stilte komt Van der Vaart tot de conclusie dat zijn vader gewoon een ‘geweldige man’ is. Akyol en Van der Vaart bespreken vervolgens ook nog even de jeugd van de huidige analist, die opgroeide op een woonwagenkamp. Hij bewaart enkel mooie herinneringen aan zijn jeugd, maar ging een paar jaar geleden in de RTL5-serie Bij ons op het kamp ook al even in op de keerzijde van het opgroeien op een woonwagenkamp.

“Als ik vroeger kindjes mee naar huis wilde nemen, waren hun ouders soms ‘bangig’. Mijn vriendjes mochten van hun ouders dan ook niet altijd bij mij spelen. Mijn moeder moest vroeger ook eens net als alle ouders van buitenlandse kindjes een formulier invullen, waarop stond dat ik op het gebied van taal extra aandacht nodig had”, zo werd Van der Vaart destijds geciteerd door RTL. In bovenstaand fragment vertelt Van der Vaart over zijn vader, een ‘echte woonwagenbewoner’. “Die heeft op een woonwagenkamp van zo’n honderd woonwagens gestaan. Gisteren was ik dan bij mijn oom en die staat er nog met zijn eigen gezin en drie woonwagens naast elkaar, bijvoorbeeld”, zo klinkt het.

Van der Vaart heeft er naar eigen zeggen niet heel veel van meegekregen, omdat hij al op ‘vrij’ jonge leeftijd in een huis ging wonen. Hij bewaart desondanks enkel warme herinneringen aan zijn jaren op het woonwagenkamp. “Ik heb alleen maar de fijne dingen, ik vond het echt een eer dat ik zo heb mogen opgroeien. Ik ben er ook trots op”, aldus de spelmaker van weleer.

