Rafael van der Vaart maakt bij Ajax Legends plots een opmerking over Alex Kroes

Louis van Gaal maakte voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends duidelijk dat hij er alles aan gelegen was om de galawedstrijd te winnen, maar tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA werd er vooral veel gelachen. Rafael van der Vaart liep met misschien wel de grootste glimlach over het veld. De oud-speler van onder meer Ajax, HSV en Real Madrid had bovendien zijn lolbroek aangetrokken, bleek wel toen hij in de slotfase een opmerking maakte over Alex Kroes.

Het mediateam van Ajax greep de galawedstrijd in de Johan Cruijff ArenA aan om Van der Vaart uit te rusten met een microfoontje. Daardoor was alles wat de voormalig Oranje-international zei goed hoorbaar en dat heeft een mooie compilatie opgeleverd. Het begon al toen Van der Vaart zich op moest maken voor een invalbeurt. De linkspoot moest in eerste instantie genoegen nemen met een reserverol, maar mocht zich al vroeg in de wedstrijd opwarmen. Of hij daar zin in had? Het opstaan ging heel moeizaam, maar voor een dolletje met Van Gaal was hij vervolgens wel in. “Ik roep al de hele tijd, maar je luistert niet”, zo grapte Van der Vaart.

Eenmaal ingevallen probeerde Van der Vaart het spel meteen naar zich toe te trekken. Hij strooide met korte passjes, maar ook steekballen. Hij liet zich nadrukkelijk gelden en dat verbaasde zelfs Van Gaal. “Van der Vaart heeft nog nooit zoveel ballen gegeven. Zie je dat?”, zo zei de hoofdtrainer vanaf de bank. Van der Vaart deed in de tweede helft nog tien minuten mee, alvorens de tank leeg was. Maar daarmee was zijn rol nog niet uitgespeeld. In de slotfase trok hij nog één keer zijn lolbroek aan toen Pedro Munitis in balbezit was. De Spanjaard is evenals Kroes klein en kaal, dus is de vergelijking al snel gemaakt. “Wat doet die Alex Kroes op rechtsbuiten bij Real?”, zo grapte Van der Vaart op de reservebank.

‘It’s not the same anymore!’ 😂



We mic’d up Rafael van der Vaart during Ajax Legends - Real Madrid Legends 🎙️ pic.twitter.com/H3c7yzrCCV — AFC Ajax (@AFCAjax) November 21, 2024

