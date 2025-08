Veerman deelt bizarre beuk uit aan ploeggenoot: 'Irritant misselijkmakend ventje'

heeft zondag voor veel verbaasde blikken gezorgd. De PSV-middenvelder speelde tegen Go Ahead niet geweldig, werd gewisseld en gaf toen een nare schouderduw.

PSV had de zaakjes voor rust tegen Go Ahead niet onder controle. De Eindhovenaren konden weinig kansen creëren en eigen van de weinige mogelijkheden van de ploeg van Melvin Boel, mondde gelijk uit in een doelpunt. Ook in het kwartier na rust kon PSV het nog niet omdraaien.

Veerman, die niet echt tevreden zal zijn geweest met zijn optreden, werd vervolgens gewisseld: Van Bommel was zijn vervanger. De nieuwe aanwinst van PSV moest het aanvalsspel van nieuw elan gaan voorzien. In plaats van een bemoedigend handje, beukte Veerman als het ware tegen Van Bommel aan. De handen van beide spelers raakten elkaar ook absoluut niet.

Op X werd het moment gedeeld en reageerden fans van PSV fel. Zo noemden supporters Veerman onder meer 'een eng ventje', 'een irritant klein kind' en een 'aso'. Een Ajax-fan stelde dat er al sprake is van trammelant binnen de selectie van PSV.

Veerman heet Van Bommel een warm welkom 😏 #psvgae pic.twitter.com/dH6ONbndsb — A3aan (@A3aan59) August 3, 2025

🤣🤣🤣nu al trammelant in de selectie — Somebody knows me (@Speedy19611) August 3, 2025

😅 wat een eng ventje is dat zeg 🤮 — Henry (@brink_henry) August 3, 2025

Misselijk ventje. Ik begrijp dat een buitenlandse club hem niet wil hebben. Wat een eikel 🤮 — Correke (@C_H_0416) August 3, 2025

Veerman sukkel — Lucas (@Lemonesis) August 3, 2025

Wat een aso — PJ (@pjgeerlof) August 3, 2025