Bizar moment: PSV-held maakt direct na 1-1 pijnlijke uitglijder

Een bijzonder moment bij PSV - Go Ahead Eagles tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In de 78e minuut geeft een belangrijke voorzet, maar valt daarna pijnlijk over de boarding heen.

De Eindhovenaren waren tot op dat moment nog allesbehalve overtuigend in de eigen lichtstad. Go Ahead was in de eerste helft met een vlijmscherpe counter op 0-1 gekomen en hield het vervolgens defensief compact.

PSV ging in de tweede helft meer en meer op de aanval spelen en werden daar in de 78e minuut voor beloond. Perisic bleek andermaal zeer belangrijk voor zijn club. De Kroaat passeerde Mats Deijl, gaf een voorzet, die Gerrit Nauber in zijn eigen doel werkte: 1-1.

Perisic zag de bal in het doel vliegen en wilde op de boarding gaan staan om de goal met de supporters te vieren, maar dat mislukte faliekant. De aanvaller stapte volledig mis en duikelde op zeer bijzondere wijze over de boarding. De val is hieronder op de beelden te zien. Perisic kon vervolgens wel door.