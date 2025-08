Peter Bosz aangepakt: 'Dom risico, het ging vorig seizoen ook zó vaak mis'

is kritisch op de tactiek die Peter Bosz hanteert in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Net als vorig seizoen wordt door verdedigers van PSV gretig doorgedekt, wat volgens Perez onnodige risico’s met zich meebrengt.

In de pauze van de wedstrijd wordt de 0-1 van Mathis Suray besproken. Dean James verstuurde een lage voorzet, waar Suray zijn voet tegenaan zette. Waar ging het mis? Het begon volgens Kees Kwakman al toen Ivan Perisic instapte tijdens de opbouw van Go Ahead, zonder de bal te onderscheppen. Hij liet daardoor ruimte in zijn rug.

“Perisic schat het niet goed in en is daarom te laat”, zag Kwakman. “Dest moet hier ook veel sneller naar achteren en verliest hier ook Suray helemaal uit het oog, waardoor Flamingo tegen twee man staat. Fantastisch gespeeld van Go Ahead. Een van de weinige keren dat ze voortkwamen, maar het is gelijk raak. Het was een prachtige voorzet.”

De complimenten waren er ook voor Suray. “Het is nog niet zo makkelijk om die af te ronden, de bal stuit precies op dat moment op. Hij raakte hem een beetje, beetje half, maar ja, daardoor ging hij er wel perfect in.” Suray

Perez zag waar het misging. “Weer dat doordekken bij PSV. Flamingo dekt ook de hele tijd door bij Breum. In dit geval was het die nummer 3 (Gasiorowski, red.) die helemaal doordekt. Je hebt wel genoeg mensen achterin, maar in dit geval – met Dest – niet de juiste mensen.”

“Ik vind het een dom risico. Vorig jaar ging het zó vaak fout. Een ‘treintje’ – dat je doorschuift – is wat mij betreft veel makkelijker. Nu kun je er als tegenstander mee spelen. Breum kan de centrale verdedigers continu uit elkaar halen”, stelde Perez. “In balbezit doet PSV het prima, maar het is zo kwetsbaar in de omschakeling. Qua voetbal ziet het er prima uit. Veel beweging, goede combinaties, aanvallen opzetten…”

