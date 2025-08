Speurend PSV nog niet uitgeshopt: club wil drie posities versterken

PSV is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt technisch directeur Earnest Stewart deze zomer nog drie versterkingen aan te trekken voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Een van de posities is waar de td naar kijkt is die van linksback, waar Eintracht Frankfurt-verdediger in beeld is.

Zondagavond legde PSV beslag op de eerste prijs van het seizoen. In het eigen Philips Stadion werd Go Ahead Eagles uiteindelijk met 2-1 verslagen. Na de overwinning in de officiële opening van het nieuwe voetbalseizoen trokken de Nederlandse ochtendkranten de conclusie dat de Eindhovenaren op dit moment niet 'dé uitgesproken titelfavoriet' zijn.

In de laatste weken van de transferwindow gaat PSV nog opzoek naar naar versterkingen voor een drietal posities. Zo jaagt Stewart op opvolgers van Malik Tillman en Johan Bakayoko. Voor die laatste vacature is de Roemeen Dennis Man, die momenteel onder contract staat bij het Italiaanse Parma, in beeld.

Verder wil Stewart een concurrent voor linksback Mauro Júnior, en daarvoor is volgens het Eindhovens Dagblad Nkounkou een kandidaat. De 24-jarige Fransman speelt momenteel bij Eintracht Frankfurt, waar hij een contract tot medio 2028 heeft. In Duitse media wordt echter gesteld dat de voormalig jeugdinternational van Frankrijk mag vertrekken. Nkounkou is geen eerste keus bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Bundesliga. Afgelopen seizoen kwam de verdediger tot 23 officiële wedstrijden voor Die Adler, waarvan tien als basisspeler.