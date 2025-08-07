Live voetbal 16

PSV slaat bod van 30 miljoen euro af: 'Absoluut niet genoeg'

PSV slaat bod van 30 miljoen euro af: 'Absoluut niet genoeg'
Dominic Mostert
7 augustus 2025, 19:08   Bijgewerkt: 19:19

PSV heeft een bod van dertig miljoen euro op Ricardo Pepi afgewezen, zo meldt journalist Rik Elfrink in navolging van collega Santi Aouna. Het bod was afkomstig van Premier League-club Fulham. Voor PSV was het bedrag 'absoluut niet genoeg' om akkoord te gaan.

Volgens Aouna, journalist van Foot Mercato, hebben meerdere Europese clubs een oogje op de Amerikaanse spits. RB Leipzig ziet in Pepi een geschikte vervanger van Benjamin Sesko (op weg naar Manchester United) en Fulham heeft al een bod uitgebracht.

De berichtgeving wordt bevestigd door Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad. “De Britten hadden 30 miljoen euro voor hem willen uittrekken, maar dat bedrag is absoluut niet genoeg voor PSV. Pepi zelf gaat nu voor een seizoen met veel goals voor PSV en wil naar het WK.”

Eerder dit jaar verlengde de 22-jarige aanvaller zijn contract in Eindhoven tot medio 2030. PSV wil niet meewerken aan een vertrek. "Of er moet werkelijk een gigantisch bedrag op tafel komen zodat PSV veel geld verdient én iemand kan terughalen", aldus Elfrink.

PSV raakte Luuk de Jong deze zomer kwijt, al is dat nieuws geen garantie op speeltijd voor Pepi. Hij kreeg er met Alassane Pléa immers een serieuze concurrent bij. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles (2-1 zege) kreeg Pléa de voorkeur en moest Pepi het stellen met een invalbeurt.

