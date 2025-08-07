PSV moet vrezen: 'Sterspeler hoog op lijstje Premier League-club'

Brentford FC is in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder uitgekomen bij (26), zo meldt het Eindhovens Dagblad. De middenvelder van PSV zou ‘hoog op de lijst’ van de Engelse club staan. Van concrete interesse is echter nog geen sprake, maar dat kan wel nog komen.

De nummer tien van het afgelopen Premier League-seizoen beraadt zich momenteel over de vraag of er een officieel bod moet worden neergelegd bij PSV voor Veerman. De Eindhovenaren lijken echter niet direct interesse te hebben in een verkoop van één van de kernspelers. Alleen bij hoge bedragen zou de landskampioen wellicht overstag kunnen gaan.

Veerman verlengde eind vorig jaar zijn contract, waardoor hij nog tot medio 2028 vast ligt in het Philips Stadion. Een verkoop is voor PSV dus nog geen noodzaak. Het ED weet dat de Eindhovenaren een bedrag van dertig miljoen euro vaststellen voor de uit Volendam afkomstige spelmaker. Voor de Engelse club moet dit bedrag ‘betrekkelijk eenvoudig’ op te brengen zijn.

Vorig jaar wilde Veerman graag een stap maken, maar kwam een transfer nooit tot stand. Het is nog maar de vraag of de middenvelder deze transferwindow gaat verkassen uit Eindhoven, waar hij inmiddels vier seizoenen erop heeft zitten. Bij de start van zijn vijfde PSV-seizoen, kwam de middenvelder heel negatief in het nieuws na een uitgedeelde beuk aan Ruben van Bommel.