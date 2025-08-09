Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Spelen Pepi en Van Bommel tegen Sparta?

Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 10:22

Het lijkt erop dat Ricardo Pepi zaterdagavond niet zal starten bij PSV, dat het VriendenLoterij Eredivisie-seizoen opent tegen Sparta. De Amerikaanse spits is nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, en zo krijgt Alessane Pléa een basisplaats in de vermoedelijke opstelling van het Eindhovens Dagblad.

Hoewel Pepi deze week gewoon meetrainde met de regerend landskampioen, is het nog onzeker of hij in de basis kan starten. De spits lijkt – net als vorige week in de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles – genoegen te moeten nemen met een reserverol. Daarom begint Pléa vermoedelijk in de punt van de aanval.

Ook Ruben van Bommel is nog een twijfelgeval, maar het ED verwacht hem wél in de basiself. Verder ziet de opstelling er tegen Sparta nagenoeg hetzelfde uit als vorige week zondag.

Dat betekent dat Matej Kovar weer op doel staat en de verdediging gevormd wordt door Sergino Dest, Ryan Flamingo, Yarek Gąsiorowski en Mauro Júnior. Op het middenveld lijken aanvoerder Jerdy Schouten, Ismael Saibari én Guus Til te gaan spelen. Laatstgenoemde moest tegen Go Ahead nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar lijkt de voorkeur te krijgen boven Joey Veerman. Voorin kiest Peter Bosz vermoedelijk voor Ivan Perisic, Pléa en Van Bommel. Dat betekent dat Couhaib Driouech terugkeert naar de reservebank.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Sparta:

Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Til; Perisic, Pléa, Van Bommel.

