Vertrokken en 'vergeten' PSV’er eerlijk: ‘Voelde alsof ik nergens onderdeel van was’

is blij met zijn vertrek bij PSV, zo geeft hij aan tegenover NU.nl. De doelman staat komend seizoen onder de lat bij Sparta Rotterdam, waar hij eindelijk weer eens de ‘nummer één’ is. De rol van reservedoelman was volgens Drommel niet makkelijk.

Drommel kwam met hoge verwachtingen naar PSV, dat hem in 2021 overnam van FC Twente. De 28-jarige goalie raakte zijn plek echter al snel kwijt, en belandde vervolgens op de reservebank. Tegenover NU.nl blikt hij terug op de afgelopen drie jaren. Hij had het met name lastig met de wedstrijddagen. “En dan vooral op de momenten dat je na je warming-up naar binnen gaat om je klaar te maken”, zegt Drommel.

“In plaats van dat je de catacomben uitloopt en het veld betreedt, sla je rechtsaf, de reservebank op. En dat iedere week weer. Op de terugweg naar huis had ik vaak een onvoldaan gevoel. Je wordt de hele week volledig meegenomen in alle tactieken en bent bij alle meetings. Maar als puntje bij paaltje komt, zit je op de bank”, vervolgt hij.

Drommel voelde zich afgelopen jaren ‘vergeten’ bij PSV. “De ploeg won vaak, de ervaringen in de Champions League waren mooi en met de jongens was het leuk, maar het voelde alsof ik nergens onderdeel van was. Daar was ik na drie jaar wel klaar mee”, aldus de nieuwe doelman van Sparta Rotterdam.