Live voetbal 1

Reden van afwezigheid Pepi bij PSV bekend: 'Niet boos op mij worden, ik vertel het slechts'

PSV-spits Ricardo Pepi
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
9 augustus 2025, 20:07

Ricardo Pepi ontbreekt zaterdagavond in de wedstrijd van PSV tegen Sparta Rotterdam. Die keuze zou passen binnen het traject dat PSV heeft uitgestippeld na zijn maandenlange meniscusblessure.

Pepi zit niet bij de selectie voor het duel dat om 21.00 uur begint in het Philips Stadion. Van een nieuwe blessure is geen sprake, verzekert journalist Rik Elfrink op X nadat hij navraag deed in Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

“Pepi is niet opnieuw geblesseerd geraakt, zo is het verhaal. Hij is er een half jaar uit geweest bij PSV en dit is onderdeel van het proces (niet boos op mij worden, ik leg slechts uit hoe ik het hoor 🫡)”, schrijft Elfrink. “Dest heeft 't ook een beetje gehad. Ook geen transfer aanstaande van Pepi.”

Deze week werd duidelijk dat PSV een bod van Fulham van dertig miljoen euro op Pepi heeft afgewezen. Meerdere Europese clubs zouden een oogje hebben op de Amerikaanse spits. Naast Fulham werd ook RB Leipzig genoemd, maar een transfer zou dus niet ophanden zijn. Tegen Sparta begint Alassane Pléa als spits.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rik Elfrink voorspelt eindstand 2025/26 en biedt direct zijn excuses aan

Rik Elfrink voorspelt eindstand 2025/26 en biedt direct zijn excuses aan

  • Gisteren, 20:18
  • Gisteren, 20:18
PSV slaat dubbelslag: 'Tweetal hard op weg naar Eindhoven'

PSV slaat dubbelslag: 'Tweetal hard op weg naar Eindhoven'

  • Gisteren, 18:04
  • Gisteren, 18:04
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie geeft update over fitheid Moder en Smal

  • Gisteren, 14:52
  • Gisteren, 14:52
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Sparta

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
-
-
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel