Reden van afwezigheid Pepi bij PSV bekend: 'Niet boos op mij worden, ik vertel het slechts'

ontbreekt zaterdagavond in de wedstrijd van PSV tegen Sparta Rotterdam. Die keuze zou passen binnen het traject dat PSV heeft uitgestippeld na zijn maandenlange meniscusblessure.

Pepi zit niet bij de selectie voor het duel dat om 21.00 uur begint in het Philips Stadion. Van een nieuwe blessure is geen sprake, verzekert journalist Rik Elfrink op X nadat hij navraag deed in Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

“Pepi is niet opnieuw geblesseerd geraakt, zo is het verhaal. Hij is er een half jaar uit geweest bij PSV en dit is onderdeel van het proces (niet boos op mij worden, ik leg slechts uit hoe ik het hoor 🫡)”, schrijft Elfrink. “Dest heeft 't ook een beetje gehad. Ook geen transfer aanstaande van Pepi.”

Deze week werd duidelijk dat PSV een bod van Fulham van dertig miljoen euro op Pepi heeft afgewezen. Meerdere Europese clubs zouden een oogje hebben op de Amerikaanse spits. Naast Fulham werd ook RB Leipzig genoemd, maar een transfer zou dus niet ophanden zijn. Tegen Sparta begint Alassane Pléa als spits.