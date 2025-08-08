Live voetbal 7

Rik Elfrink voorspelt eindstand 2025/26 en biedt direct zijn excuses aan

Rik Elfrink voorspelt eindstand 2025/26 en biedt direct zijn excuses aan
Foto: © SBS
0 reacties
Frank Hoekman
8 augustus 2025, 20:18

Rik Elfrink waagt zich bij de start van het seizoen 2025/26 aan een prognose van de eindstand in de Eredivisie. De journalist van het Eindhovens Dagblad voorspelt dat PSV de landstitel gaat prolongeren en biedt direct zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij promovendus Telstar helemaal onderaan zet.

Precies 82 dagen nadat PSV zich op bezoek bij Sparta tot kampioen van het seizoen 2024/25 kroonde, is de Eredivisie weer terug. In Limburg trapten Fortuna Sittard en bekerhouder Go Ahead Eagles het nieuwe seizoen in gang. Precies op het eerste fluitsignaal slingert Elfrink op X zijn verwachte eindstand de wereld in.

Artikel gaat verder onder video

De landstitel gaat volgens de PSV-watcher dus voor het derde seizoen op rij naar Eindhoven. In de strijd om het tweede rechtstreekse ticket voor de competitiefase van de Champions League gaat Ajax aartsrivaal Feyenoord aftroeven, zo verwacht Elfrink bovendien. De top-drie van afgelopen seizoen blijft dus gehandhaafd volgens de journalist.

In de staart van de ranglijst gaan Excelsior en Telstar als nummers zeventien en achttien rechtstreeks degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, zo voorspelt Elfrink. "Sorry", schrijft de journalist tussen haakjes achter de hekkensluiter. De derde promovendus, FC Volendam, wordt in de prognose van Elfrink als nummer zestien veroordeeld tot het spelen van de play-offs om promotie/degradatie.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Wat denk jij: welke club wordt dit seizoen kampioen van Nederland?

Laden...
123 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV voorafgaand aan oefenduel tegen Athletic Bilbao

PSV zet in op verhuur met forse optie tot koop: 'Een serieus bedrag'

  • Gisteren, 21:26
  • Gisteren, 21:26
PSV slaat bod van 30 miljoen euro af: 'Absoluut niet genoeg'

PSV slaat bod van 30 miljoen euro af: 'Absoluut niet genoeg'

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
Guus Hiddink tijdens de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award aan Ronald Koeman

Hiddink wijst titelfavoriet Eredivisie aan: 'Dit is een goede move geweest'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel