Rik Elfrink voorspelt eindstand 2025/26 en biedt direct zijn excuses aan

Rik Elfrink waagt zich bij de start van het seizoen 2025/26 aan een prognose van de eindstand in de Eredivisie. De journalist van het Eindhovens Dagblad voorspelt dat PSV de landstitel gaat prolongeren en biedt direct zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij promovendus Telstar helemaal onderaan zet.

Precies 82 dagen nadat PSV zich op bezoek bij Sparta tot kampioen van het seizoen 2024/25 kroonde, is de Eredivisie weer terug. In Limburg trapten Fortuna Sittard en bekerhouder Go Ahead Eagles het nieuwe seizoen in gang. Precies op het eerste fluitsignaal slingert Elfrink op X zijn verwachte eindstand de wereld in.

De landstitel gaat volgens de PSV-watcher dus voor het derde seizoen op rij naar Eindhoven. In de strijd om het tweede rechtstreekse ticket voor de competitiefase van de Champions League gaat Ajax aartsrivaal Feyenoord aftroeven, zo verwacht Elfrink bovendien. De top-drie van afgelopen seizoen blijft dus gehandhaafd volgens de journalist.

In de staart van de ranglijst gaan Excelsior en Telstar als nummers zeventien en achttien rechtstreeks degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, zo voorspelt Elfrink. "Sorry", schrijft de journalist tussen haakjes achter de hekkensluiter. De derde promovendus, FC Volendam, wordt in de prognose van Elfrink als nummer zestien veroordeeld tot het spelen van de play-offs om promotie/degradatie.

Aftrap. Vooruit, prognose. Fijn seizoen allen!



1. PSV

2. Ajax

3. Feyenoord

4. AZ

5. FC Twente

6. FC Utrecht

7. NEC

8. Go Ahead Eagles

9. Sparta

10. sc Heerenveen

11. PEC

12. FC Groningen

13. Heracles

14. Fortuna Sittard

15. NAC

16. FC Volendam

17. Excelsior

18. Telstar (sorry) — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 8, 2025

Wat denk jij: welke club wordt dit seizoen kampioen van Nederland? Laden... 27.6% PSV 13.8% Ajax 18.7% Feyenoord 39.8% Anders, namelijk... 123 stemmen