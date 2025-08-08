Grote tegenvaller voor Eredivisieclub: veld op dag van competitiestart afgekeurd door KNVB

FC Volendam heeft vlak voor de start van de competitie een flinke tegenvaller moeten slikken. De NOS en NH Nieuws weten vrijdag namelijk te melden dat de KNVB het veld van de promovendus heeft afgekeurd. De oorzaak? De afmetingen van het veld voldoen niet aan de eisen, het veld komt namelijk een meter tekort.

Afgelopen seizoen promoveerde FC Volendam, dat het seizoen daarvoor degradeerde, weer naar de Eredivisie. De Palingboeren werden afgetekend kampioen van de Keuken Kampioen Divisie met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Excelsior. Door de promotie naar de Eredivisie moest er wel heel wat veranderen in Volendam, de kunstgrasmat moest namelijk ingeruild worden voor natuurgras. Sinds dit seizoen is het voor clubs die op het hoogste niveau uitkomen namelijk verplicht om op een echte grasmat te spelen.

FC Volendam zette hiervoor een crowdfundingsactie op poten, aangezien de club zelf niet over de financiële middelen beschikt. Een natuurlijke grasmat betekent namelijk een investering van liefst 1,2 miljoen euro. De actie was succesvol en afgelopen zomer werd er dan ook begonnen met het leggen van de nieuwe mat.

Het veld van FC Volendam is echter afgekeurd door de KNVB op de dag dat de VriendenLoterij Eredivisie van start gaat. De voetbalbond heeft namelijk geconstateerd dat de lengte van het veld, van achterlijn tot achterlijn, niet voldoet aan de minimale afmeting van 105 meter. De grasmat is 'slechts' 104 meter lang. Volgens FC Volendam moet de 'schuld' hiervoor worden gezocht bij de aannemer die de kunstgrasmat heeft vervangen voor natuurgras.

“Hoewel het inzaaien van het gras in een vergevorderd stadium zit en er niet een meter bijgezaaid kan worden, is er wel een andere oplossing mogelijk. Aan beide achterlijnen moet een graszode van 50 centimeter worden bijgelegd”, aldus NH Nieuws. Het geluk voor FC Volendam zit hem erin dat het dit weekend een uitwedstrijd speelt tegen sc Heerenveen. De Volendammers spelen op 17 augustus hun eerste thuiswedstrijd, als AZ op bezoek komt. Dit duel komt niet in gevaar volgens het lokale medium.

Telstar moet ook nog aan de bak

Telstar promoveerde afgelopen seizoen ook naar de Eredivisie en speelde net als FC Volendam op kunstgras, waardoor ook die club over moet op natuurgras. Momenteel is het stadion van Telstar naar eigen zeggen nog 'een bouwput', maar de verrassende promovendus verwacht niet dat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in gevaar komt. Komend weekend neemt de ploeg van trainer Anthony Correia het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax, waarna volgende week vrijdag PEC Zwolle op bezoek komt.