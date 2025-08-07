Live voetbal 23

KNVB is het zat en voert vlak voor de start regelwijziging door in Eredivisie

Ballenjongen
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
7 augustus 2025, 20:42

De KNVB voert met ingang van het nieuwe seizoen een opvallende wijziging door in het gebruik van ballenjongens en -meisjes bij wedstrijden in het betaald voetbal. Voetballers zullen voortaan zélf de bal moeten ophalen bij ingooien en hoekschoppen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet langer direct aanreiken aan spelers.

De wijziging is bedoeld om het mogelijke thuisvoordeel dat ballenjongens kunnen creëren, te neutraliseren. In het verleden werd regelmatig geklaagd over het feit dat zij de bal sneller teruggaven aan spelers van de thuisploeg en juist langzamer aan tegenstanders. Dat zou het tempo van de wedstrijd beïnvloeden.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf dit seizoen blijft de rol van ballenjongens en -meisjes beperkt tot het terugplaatsen van ballen op de zogenaamde ‘kegels’ of pionnen langs het veld. Spelers moeten de bal daar zelf ophalen zodra zij het spel willen hervatten. De KNVB hoopt hiermee te zorgen voor meer uniformiteit en eerlijkheid tijdens wedstrijden.

Een uitzondering op de nieuwe regels geldt voor doeltrappen. Ballenjongens en -meisjes die zich achter het doel bevinden, mogen in dat geval nog wél een bal aanreiken aan de keeper. Ook andere betrokkenen langs het veld worden nadrukkelijk aan banden gelegd: wisselspelers en stafleden mogen zich onder geen beding mengen in het spelhervattingsproces. Zij mogen de bal dus niet oprapen of aangeven, zelfs niet wanneer deze zich dicht bij hun dug-out bevindt.

Een goed besluit van de KNVB?

Laden...
120 stemmen

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-supporters in het stadion van FC Groningen

Mogelijk al op 16 augustus Eredivisie-wedstrijd zonder uitfans: 'Niet hufterproof'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
Saibari onthult: ‘Hij was de enige PSV-speler die nog geloofde in het kampioenschap’

Saibari onthult: ‘Hij was de enige PSV-speler die nog geloofde in het kampioenschap’

  • za 19 juli, 20:36
  • 19 jul. 20:36
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Excelsior
0
0
0
4
Feyenoord
0
0
0
5
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel