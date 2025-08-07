KNVB is het zat en voert vlak voor de start regelwijziging door in Eredivisie

De KNVB voert met ingang van het nieuwe seizoen een opvallende wijziging door in het gebruik van ballenjongens en -meisjes bij wedstrijden in het betaald voetbal. Voetballers zullen voortaan zélf de bal moeten ophalen bij ingooien en hoekschoppen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet langer direct aanreiken aan spelers.

De wijziging is bedoeld om het mogelijke thuisvoordeel dat ballenjongens kunnen creëren, te neutraliseren. In het verleden werd regelmatig geklaagd over het feit dat zij de bal sneller teruggaven aan spelers van de thuisploeg en juist langzamer aan tegenstanders. Dat zou het tempo van de wedstrijd beïnvloeden.

Vanaf dit seizoen blijft de rol van ballenjongens en -meisjes beperkt tot het terugplaatsen van ballen op de zogenaamde ‘kegels’ of pionnen langs het veld. Spelers moeten de bal daar zelf ophalen zodra zij het spel willen hervatten. De KNVB hoopt hiermee te zorgen voor meer uniformiteit en eerlijkheid tijdens wedstrijden.

Een uitzondering op de nieuwe regels geldt voor doeltrappen. Ballenjongens en -meisjes die zich achter het doel bevinden, mogen in dat geval nog wél een bal aanreiken aan de keeper. Ook andere betrokkenen langs het veld worden nadrukkelijk aan banden gelegd: wisselspelers en stafleden mogen zich onder geen beding mengen in het spelhervattingsproces. Zij mogen de bal dus niet oprapen of aangeven, zelfs niet wanneer deze zich dicht bij hun dug-out bevindt.