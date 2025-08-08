Jans glashelder over terugkeer Haller bij FC Utrecht

Ron Jans heeft voor de camera's van Ziggo Sport gereageerd op mogelijke terugkeer van bij FC Utrecht. Na de 1-3 uitoverwinning op Servette FC in de voorrondes van de Europa League vraagt verslaggever Noa Vahle de ervaren trainer wat er waar is van de geruchten die donderdag vanuit Duitsland binnensijpelden.

Haller keerde in de winterstop van het voorbije seizoen op huurbasis terug in Utrecht en droeg met zes doelpunten in achttien wedstrijden bij aan het veiligstellen van de vierde plaats - en daarmee het ticket voor de voorrondes van de Europa League. De Ivoriaanse spits is inmiddels teruggekeerd bij zijn eigenlijke werkgever Borussia Dortmund, waar hij nog vastligt tot medio 2026 maar waar zijn rol lijkt uitgespeeld. BILD wist donderdagmiddag te melden dat BVB het contract van Haller zou gaan ontbinden en dat de spits zich daarna definitief aan FC Utrecht zou gaan verbinden.

Later op de dag kwam ESPN-verslaggever Cristian Willaert echter met een heel andere lezing: "Wat je toch hoort is dat de operatie Haller een hele moeilijke is", aldus de verslaggever, die uitlegt dat vooral het financiële aspect daarin een rol speelt. "Hij verdient bij Dortmund een salaris van 10 miljoen euro. Utrecht zou niet verder kunnen gaan dan ergens tussen de 1 en 2 miljoen. En dat zou al een enorme oprekking van het salarishuis zijn. Dat gat is gewoon te groot om te overbruggen", sprak Willaert.

Nadat FC Utrecht donderdagavond in Zwitserland met een knappe comeback een 1-3 overwinning op Servette uit het vuur had gesleept - en daarmee een voorschot had genomen op het bereiken van de play-offs van de Europa League - verschijnt Jans voor de camera's van Ziggo Sport. Aan het einde van het interview brengt Vahle het gesprek op de geruchten over de eventuele terugkeer van Haller. Jans komt met een duidelijke reactie: "Ik heb ook een Duitse bevoegdheid, dus ik weet ook wel wat de BILD Zeitung inhoudt", klinkt het lachend, waarop de trainer serieus vervolgt: "Nu was het Haller, maar vorige week hadden we geloof ik al een speler van een Franse club gekocht, een Griekse middenvelder aangetrokken, we hadden een buitenspeler van Ajax aangetrokken én we hadden een Deense speler aangetrokken", somt Jans op.

Jans: 'Ohio viel ongelukkig in, maar...'

"Ik vind het echt heel vervelend om op alles in te gaan, ook in dit geval op Haller", vervolgt de trainer. "Ik heb het al vaker gezegd: ik wil ook vertrouwen geven aan de spitsen die we hebben." Vahle blijft het proberen: "Dus het is eigenlijk niet nodig dat er nog een spits bij komt?", vraagt de verslaggever, waarop Jans wat begint te zuchten. "Je weet in de voetballerij nooit hoe dingen lopen, dus ik laat het verder ook nog wel wat open", zegt hij uiteindelijk. "Vandaag viel Noah (Ohio, red.) ongelukkig in, maar ik geloof er echt in om niet elke keer als een speler moeite heeft om het niveau aan te tikken dat erin zit, om dan steeds maar weer een nieuwe speler te halen. Ik vind het eigenlijk veel mooier om te blijven investeren in dezelfde spelers", besluit Jans.