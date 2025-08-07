FC Utrecht na knappe comeback met één been in play-offs Europa League

FC Utrecht heeft donderdagavond met een wonderbaarlijke wederopstanding een grote stap richting de play-offs om een plek in de competitiefase van de Europa League gezet. De ploeg van Ron Jans stond in het uitduel bij Servette FC halverwege niet onverdiend met 1-0 achter, maar boog die achterstand na rust razendsnel om in een 1-3 uitoverwinning.

Servette voerde afgelopen week een trainerswissel door en miste meerdere sleutelspelers vanwege een blessure, maar was FC Utrecht desondanks de baas in de openingsfase. Na dik tien minuten resulteerde dat in een verdiende voorsprong voor de Zwitsers, toen een korte corner bij de tweede paal werd teruggekopt en door de volledig vrijstaande spits Jérémy Guillemenot werd binnengeknikt: 1-0. Utrecht kwam daarna langzaamaan wel beter in de wedstrijd en kreeg na een klein halfuur wat kansen, maar een schot van Victor Jensen, een vrije trap uit een moeilijke hoek van Gjivai Zechiël en een kopbal van aanvoerder Nick Viergever leverden de gewenste gelijkmaker nog niet op.

Kort na rust viel de 1-1 dan toch, met hulp van Servette. Een voorzet van de bedrijvige Yoann Cathline werd door verdediger Anthony Baron ongelukkig achter zijn eigen doelman gewerkt, waardoor Utrecht op gelijke hoogte kwam. Amper drie minuten later was het wéér raak, nu was het verdediger Siebe Horemans die uit een vrije trap met het hoofd voor de 1-2 zorgde. Nog was het daarmee niet gedaan: na iets meer dan een uur was de comeback compleet toen Zechiël na een korte kapbeweging de korte hoek vond.

Door de zege kan FC Utrecht met vertrouwen uitzien naar de return, volgende week in Utrecht. Tussentijds neemt de ploeg van Jans het zondag in de eerste speelronde van de Eredivisie in eigen huis op tegen Heracles Almelo (aftrap 16.45 uur).