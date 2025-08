FC Utrecht kent mogelijke laatste horde op weg naar Europa League

Als FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League het Zwitserse Servette FC verslaat, dan treft het de winnaar van HŠK Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzegovina) - Breidablik (IJsland) in de play-offronde. Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon uit. Bij verlies gaat de ploeg van trainer Ron Jans naar de play-offronde van de Conference League en treft het Panathinaikos of Shakhtar Donetsk.

De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Eredivisie weet door de loting dat bij een overwinning op het Zwitserse Servette FC een ontmoeting wacht met de winnaar van het tweeluik tussen HŠK Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzegovina) en Breiðablik (IJsland). De heenwedstrijd wordt op donderdag 21 augustus gespeeld, terwijl de return een week later op donderdag 28 augustus is. FC Utrecht begint met een uitwedstrijd aan het tweeluik.

Mocht FC Utrecht de Zwitserse club niet weten te verslaan, dan zit het Europese avontuur voor de club er nog niet op. De Domstedelingen zakken dan af naar de play-offronde van de Conference League. De horde op weg naar het derde Europese toernooi zal een zware worden voor FC Utrecht. De loting in Nyon wees uit dat Jans en de zijnen het in dat geval op zullen moeten nemen tegen de verliezer van Panathinaikos (Griekenland) - Shakhtar Donetsk (Oekraïne). Ook dan begint FC Utrecht met een uitwedstrijd aan de dubbele ontmoeting.