FC Utrecht-fans krijgen slecht nieuws te horen over Sébastien Haller

Een transfer van naar FC Utrecht lijkt nog ver weg. Eerder op de donderdag meldde BILD dat zijn toekomst in de Domstad ligt, maar een terugkeer wordt op financieel vlak een lastig verhaal.

In Dortmund had Haller nog een contract tot medio 2026, maar de Ivoriaan en zijn club zijn tot een akkoord gekomen dit te laten ontbinden. Daar betaalt BVB hem een ontslagvergoeding van zo’n twee miljoen euro voor. Voor Haller was er nog nauwelijks perspectief bij Dortmund, waardoor een vertrek voor alle partijen het beste is.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Duitse krant gaat Haller nu weer terugkeren in Utrecht, voor een derde periode in Stadion Galgenwaard. De Eredivisie-club hoeft daar door het ontbinden van het contract geen transfersom voor te betalen. Het salaris van Haller kan echter nog een flink obstakel vormen, waarschuwt journalist Cristian Willaert van ESPN.

Willaert heeft rondgevraagd bij Utrecht. “Dan laat niet iedereen het achterste van de tong zien. Maar wat je toch hoort is dat de operatie Haller een hele moeilijke is. Hij verdient bij Dortmund een salaris van 10 miljoen euro. Utrecht zou niet verder kunnen gaan dan ergens tussen de 1 en 2 miljoen. En dat zou al een enorme oprekking van het salarishuis zijn. Dat gat is gewoon te groot om te overbruggen”, zegt de journalist.

FC Utrecht verwacht Haller niet terug

Wel onderhoudt Utrecht volgens Willaert altijd contact met Haller. “Dat heeft er ook toe geleid dat hij tweede seizoenshelft op huurbasis wel voor Utrecht heeft gespeeld. Maar de situatie is nu heel anders. De inschatting bij Utrecht is voorlopig in ieder geval: geen kans op Haller terug naar de Domstad. En er wordt ook niet onderhandeld op dit moment.”

Bij Ziggo Sport wordt Alex Pastoor gevraagd hoe hij aankijkt tegen een mogelijke terugkeer van Haller. “Ik ken de bedragen natuurlijk niet, maar ik denk dat je beter een goede spits erbij kan hebben dan eraf. David Min doet het volgens mij hartstikke goed. Ohio is wat mij betreft een gigantisch goede gozer voor je groep en een supersub.”

Hij erkent dat de prestaties van de spits vorig seizoen op huurbasis ‘een beetje’ tegenvielen. “Maar wat de waarde van zo’n jongen is binnen de groep, dat kunnen wij aan de buitenkant heel slecht beoordelen.”

Haller speelde afgelopen jaar in de tweede seizoenshelft op huurbasis bij FC Utrecht, dat hem tijdelijk overnam van Borussia Dortmund. Met de Ivoriaan in de gelederen wist de ploeg van Ron Jans de goede eerste seizoenshelft een vervolg te geven, waarmee de vierde plaats in de Eredivisie werd veiliggesteld. In zijn tweede periode in Utrecht kwam Haller tot achttien duels in alle competities. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij een assist.