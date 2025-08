Tegenstander FC Utrecht stuurt trainer daags Europa League-treffen de laan uit

Servette FC, de tegenstander van FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League, heeft maandag trainer Thomas Häberli ontslagen. Dat maakte de Zwitserse club bekend via de officiële kanalen.

Häberli werd vorig seizoen aangesteld als nieuwe trainer van het Zwitserse Servette FC. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar een knappe tweede plaats. Dit seizoen ging het wat minder, zo werd de ploeg uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League door het Tsjechische Viktoria Plzen. Bovendien werden de eerste twee competitiewedstrijden tegen BSC Young Boys (3-1) en FC St. Gallen (1-4) verloren.

Artikel gaat verder onder video

Het bestuur houdt de 51-jarige Häberli verantwoordelijk voor deze teleurstellende resultaten. Daarom is er besloten om de oefenmeester enkele dagen voor het treffen met FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League op straat te zetten. "De club wil Thomas Häberli bedanken voor zijn inzet en professionaliteit tijdens zijn periode op de bank van Les Grenats. Het hele team van Servette FC wenst hem veel succes in de rest van zijn carrière."

Voorlopig nemen Alexandre Alphonse en Bojan Dimic de honneurs waar bij Servette FC, dat op zoek gaat naar een nieuwe trainer.