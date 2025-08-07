‘Haller staat ineens voor nieuwe terugkeer in Eredivisie’

gaat opnieuw terugkeren bij FC Utrecht, zo meldt BILD. Borussia Dortmund en de Ivoriaanse spits zijn tot een akkoord gekomen over het ontbinden van diens contract, waarna hij weer naar Nederland komt.

Haller speelde afgelopen jaar in de tweede seizoenshelft op huurbasis bij FC Utrecht, dat hem tijdelijk overnam van Borussia Dortmund. Met de Ivoriaan in de gelederen wist de ploeg van Ron Jans de goede eerste seizoenshelft een vervolg te geven, waarmee de vierde plaats in de Eredivisie werd veiliggesteld. In zijn tweede periode in Utrecht kwam Haller tot achttien duels in alle competities. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij een assist.

In Dortmund had Haller nog een contract tot medio 2026, maar de Ivoriaan en zijn club zijn tot een akkoord gekomen dit te laten ontbinden, zo meldt BILD. Daar betaalt BVB hem een ontslagvergoeding van zo’n twee miljoen euro voor. Voor Haller was er nog nauwelijks perspectief bij Dortmund, waardoor een vertrek voor alle partijen het beste is.

Volgens de Duitse krant gaat Haller nu weer terugkeren in Utrecht, voor een derde periode in Stadion Galgenwaard. De Domstedelingen hoeven daar door het ontbinden van het contract geen transfersom voor te betalen.