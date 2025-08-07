Live voetbal

‘Haller staat ineens voor nieuwe terugkeer in Eredivisie’

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 13:50

Sébastien Haller gaat opnieuw terugkeren bij FC Utrecht, zo meldt BILD. Borussia Dortmund en de Ivoriaanse spits zijn tot een akkoord gekomen over het ontbinden van diens contract, waarna hij weer naar Nederland komt.

Haller speelde afgelopen jaar in de tweede seizoenshelft op huurbasis bij FC Utrecht, dat hem tijdelijk overnam van Borussia Dortmund. Met de Ivoriaan in de gelederen wist de ploeg van Ron Jans de goede eerste seizoenshelft een vervolg te geven, waarmee de vierde plaats in de Eredivisie werd veiliggesteld. In zijn tweede periode in Utrecht kwam Haller tot achttien duels in alle competities. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij een assist.

In Dortmund had Haller nog een contract tot medio 2026, maar de Ivoriaan en zijn club zijn tot een akkoord gekomen dit te laten ontbinden, zo meldt BILD. Daar betaalt BVB hem een ontslagvergoeding van zo’n twee miljoen euro voor. Voor Haller was er nog nauwelijks perspectief bij Dortmund, waardoor een vertrek voor alle partijen het beste is.

Volgens de Duitse krant gaat Haller nu weer terugkeren in Utrecht, voor een derde periode in Stadion Galgenwaard. De Domstedelingen hoeven daar door het ontbinden van het contract geen transfersom voor te betalen.

  Gisteren, 11:04
  Gisteren, 06:55
  ma 4 augustus, 14:49
Sébastien Haller

Sébastien Haller
Team: Dortmund
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4
2023/2024
Dortmund
14
0

Meer info

Complete Stand

