Oppermachtig PSV heeft mede door fouten Drommel kinderlijk eenvoudige avond

PSV heeft zaterdagavond een kinderlijk eenvoudige zege op Sparta Rotterdam geboekt. De landskampioen was in het eigen Philips Stadion met liefst 6-1 te sterk voor de Rotterdammers, die bij vlagen overklast werden. Grote schlemiel aan de zijde van de bezoekers was Joël Drommel, die er bij twee doelpunten van PSV totaal niet goed uitzag.

Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV op een 1-0 voorsprong. Het was aanwinst Yarek Gasiorowski die Ruben van Bommel, een andere zomeraankoop, wegstuurde. De linksbuiten schoot met zijn buitenkant en verraste daarmee Joël Drommel in de korte hoek. De van PSV gehuurde doelman zag er niet goed uit bij de treffer van zijn eigenlijke werkgever. Sparta kwam na het dramatische begin wat beter in de wedstrijd en kreeg via onder meer Sayf Ltaief een mogelijkheid op een gelijkmaker.

De wedstrijd golfde vervolgens op en neer, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Het had er dan ook alle schijn van dat PSV en Sparta met een 1-0 tussenstand de kleedkamer op gingen zoeken. Toch was het de thuisploeg dat vlak voor rust iets meer het gaspedaal indrukte en weer wat mogelijkheden kreeg. Uiteindelijk maakte PSV na veertig minuten toch de 2-0. Bij het nemen van een hoekschop gleed Joey Veerman uit, maar de bal kwam toch perfect op het hoofd van Ivan Perisic die raak kopte. Vier minuten later leek het zelfs 3-0 te worden, maar voordat Alessane Pléa de bal verlengde stond hij buitenspel. In de blessuretijd was er dan toch de derde treffer van de ploeg van trainer Peter Bosz. Na een fraaie combinatie in de kleine ruimte was Sergiño Dest het eindstation. Met een hard en hoog schot verraste hij Drommel: 3-0.

PSV kwam in de tweede helft energiek uit de kleedkamer en maakte al snel de 4-0. Een afstandsschot van Joey Veerman was Drommel, die er opnieuw niet goed uitzag, te machtig. Het was voor de hongerige Eindhovenaren nog niet genoeg want de jacht op de vijfde treffer werd volop ingezet. Via Ismael Saibari, Pléa en Gasiorowski, wiens kopbal van de lijn werd gehaald, kreeg de regerend landskampioen nog enkele mogelijkheden om binnen tien minuten na het vierde doelpunt ook nog de vijfde te maken.

Waar de vijfde treffer van PSV uitbleef, daar was Sparta dat na iets meer dan een uur spelen iets terugdeed. De Kasteelheren kwamen er via een razendsnelle counter uit, waarna Shunsuke Mito het overzicht behield en aflegde op Sayfallah Ltaief die niet miste voor open doel: 4-1. De marge bleef niet lang drie, want na zeventig minuten maakte de kort daarvoor ingevallen Guus Til er alweer 5-1 van. De honger van PSV was daarmee nog altijd niet gestild, want een klein kwartier voor tijd kopte Gasiorowski uit een corner de 6-1 tegen de touwen. In het slot van de wedstrijd nam PSV wat gas terug en nam het genoegen met de ruime marge.