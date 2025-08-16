'Ajax, PSV en FC Utrecht strijden om talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'

Ajax, PSV en FC Utrecht gaan de strijd met elkaar aan om de zestienjarige Seb Huntelaar over te nemen van Vitesse. Dat meldt De Telegraaf. De zoon van voormalig international Klaas-Jan Huntelaar speelt in de jeugdacademie van de Arnhemse club, waarvan de toekomst onzeker is na het intrekken van de proflicentie.

Net als zijn vader is de in Madrid geboren Seb Huntelaar een spits. Eerder dit jaar, op 18 februari, maakte hij zijn debuut in Nederland Onder 16 in de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Japan. Doordat Vitesse de proflicentie heeft verloren is de toekomst van de Vitesse-academie nog ongewis. "Als bijen naar de honing komen clubs af op de pareltjes van de Vitesse-academie. Nu de Arnhemse club de proflicentie is kwijtgeraakt en een faillissement dreigt, wordt er met een begerig oog gekeken naar de talenten, die op Papendal actief zijn", schrijft Jeroen Kapteijns.

Artikel gaat verder onder video

Vooralsnog kunnen spelers die onderdeel zijn van de jeugdacademie van Vitesse, en die nog geen profcontract hebben getekend, niet overstappen naar een andere club. De overschrijvingstermijn is namelijk gesloten. "De KNVB zou dispensatie moeten verlenen om de overstap van jeugdspelers naar andere clubs mogelijk te maken, maar de bond wil wachten met een beslissing daarover tot er meer duidelijk is over de plannen voor een doorstart van Vitesse bij de amateurs", klinkt het.

Ook belangstelling voor Koller en Westerveld

Er wordt niet alleen getrokken aan Seb Huntelaar, er is ook belangstelling voor onder meer Jim Koller en Senna Westerveld. PSV probeerde de achttienjarige Koller eerder deze zomer al naar Eindhoven te halen en was bereid om daar zo'n half miljoen euro voor te betalen. Dit werd echter afgewezen door algemeen directeur Timo Braasch en Sterkhouders-voorzitter Michel Schaay. Zij hadden de verwachting er een hoger bedrag uit te kunnen slepen. Als Koller om ontbinding van zijn contract vraagt kan hij transfervrij alsnog de overstap naar PSV maken. Het is de verwachting dat dit komende week gaat gebeuren.

Ook voor de negentienjarige Westerveld, een andere talentvolle spits uit de Vitesse-academie, is de nodige belangstelling. De aanvaller uit het Utrechtse Zeist kan zijn carrière vervolgen bij ADO Den Haag en FC Twente.