Jans is het spuugzat: ‘Ik heb geen zin het hierover te hebben’

Ron Jans heeft na afloop van de zege van FC Utrecht op Servette FC geen zin om over het optreden van te spreken, zo maakt hij duidelijk bij Ziggo Sport. De spits speelde een ongelukkige wedstrijd, waar de trainer vervolgens vragen over krijgt. Die wil liever focussen op de overige spelers die wél goed speelden.

FC Utrecht verzekerde zich donderdagavond van Europees voetbal door in de derde voorronde van de Europa League over twee duels met 5-2 te winnen van Servette. In de return in eigen huis kon Jans niet beschikken over David Min, waardoor Ohio een basisplaats kreeg. De spits van Jong Oranje speelde echter een ongelukkige wedstrijd. Na 67 minuten werd hij vervangen door Dani de Wit.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd krijgt Jans de vraag wat hij van het optreden van Ohio vindt. De oefenmeester geeft aan dat het zijn spits ‘niet helemaal is gelukt’ te laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Noa Vahle vraagt vervolgens of Jans hierdoor aan Ohio twijfelt of hem een kans wil blijven geven. “Ik weet niet of dit vervelend is voor de kijkers en voor jou, maar ik vind het jammer dat het heel veel gaat over Noah en niet over de prestatie die de ploeg heeft neergezet. Hij heeft keihard gewerkt, maar niet goed gespeeld. Maar de anderen hebben allemaal goed gespeeld”, maakt Jans duidelijk.

“Ik heb nu geen zin om het te hebben over hoe ik met dat soort spelers en situaties omga”, gaat de trainer van Utrecht verder. “Ik wil het interview hiermee een beetje sturen en dat is niet de bedoeling, denk ik. Maar we hebben Nederland gewoon heel goed vertegenwoordigd. De sfeer in het stadion was geweldig, ik heb een heel aantal goede spelers gezien en we zijn verdiend door naar de volgende ronde”, besluit hij het onderwerp.