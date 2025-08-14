FC Utrecht dankzij uitblinker Jensen zeker van Europees voetbal

FC Utrecht heeft zich donderdagavond zonder al te grote problemen geplaatst voor de play-offronde van de Europa League. Door twee treffers van wist de ploeg van Ron Jans op eigen veld met 2-1 te winnen van Servette FC. Over twee duels was Utrecht met 5-2 te sterk.

FC Utrecht begon met een voorsprong van twee doelpunten aan de return in eigen huis tegen Servette FC, nadat er in Genève met 1-3 was gewonnen. Jans moest voor het thuisduel twee nieuwe namen het veld in sturen ten opzichte van afgelopen weekend. David Min en Yoann Cathline hebben namelijk blessures opgelopen. Zij werden vervangen door Noah Ohio en Miguel Rodríguez.

In de eerste helft hadden de Domstedelingen het betere van het spel, wat na een kwartier spelen resulteerde in een goede kans voor Gjivai Zechiël. Na een fraaie aanval kwam de bal bij de huurling van Feyenoord terecht, die via de bovenkant van de lat over schoot. Vijf minuten voor rust dacht Utrecht wel op voorsprong te komen, toen Adrian Blake de bal in de verre hoek schoof. Na een VAR-check van zo’n vier minuten kwam scheidsrechter Chris Kavanagh tot de conclusie dat Mike van der Hoorn hands had gemaakt in aanloop naar de treffer, waardoor deze niet doorging en beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamers opzochten.

Na de pauze bleef Utrecht het betere van het spel houden en kreeg Horemans na ruim vijf minuten de kans zijn ploeg op voorsprong te zetten. Via een Zwitser ging zijn inzet echter net naast het doel van Servette. Vijf minuten later was het wel raak voor de Domstedelingen. Miguel Rodríguez zette een actie in en kwam naar binnen, waarna hij het in de korte hoek probeerde. De bal was houdbaar voor Joël Mall, die deze heel slecht verwerkte. In de doelmond stond Jensen op de juiste plek om de 1-0 binnen te prikken.

Met nog een kwartier op de klok was het weer Jensen die de voorsprong voor Utrecht verdubbelde met zijn tweede van de avond. Na een aanval over vele schijven was het invaller Derry Murkin die de bal perfect teruglegde op de Deen, die eenvoudig kon binnentikken. Vijf minuten later kwam Servette weer terug in de wedstrijd, toen Ablie Jallow vanaf de stip mocht aanleggen na een overtreding van Alonzo Engwanda: 2-1.

Voor FC Utrecht was dat voldoende voor het bereiken van de volgende ronde. In de play-offronde van de Europa League wacht een ontmoeting met HSK Zrinjski Mostar uit Bosnië-Herzegovina. Daarmee heeft de ploeg van Jans zich ook verzekerd van Europees voetbal, aangezien Utrecht bij een nederlaag in de play-offronde de competitiefase van de Conference League in gaat.