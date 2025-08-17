PSV boekt zwaarbevochten zege bij FC Twente, grote zorgen om Pléa

PSV heeft zondagmiddag op bezoek bij FC Twente een zwaarbevochten overwinning geboekt: 0-2. De regerend landskampioen had het met name in de eerste helft heel moeilijk in De Grolsch Veste, maar stapte wel met drie punten van het veld. Smet op de zege is het uitvallen van met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

PSV moest het in Enschede nog altijd stellen zonder Ricardo Pepi, die aan het terugkeren is van een blessure. De Eindhovenaren begonnen slordig aan het duel met FC Twente, maar kwamen wel vroeg op voorsprong. Sergiño Dest speelde zijn man goed uit bij de zijlijn, waarna hij de bal hard en laag voor de goal gaf. Hoewel hij geen ploeggenoot wist te vinden, verdween de bal via Max Bruns in eigen doel: 0-1.

Na een kwartier spelen kreeg Peter Bosz er een nieuwe zorg bij. Bij een verdedigende actie werd Pléa hard geraakt door Robin Pröpper, waarna de Fransman minutenlang werd behandeld aan zijn knie. Al snel werd duidelijk dat hij niet verder kon, waardoor PSV het restant van de wedstrijd zonder spits moest uitspelen. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van Pléa is. Na zijn wissel liep de aanvaller op krukken door de catacomben van De Grolsch Veste.

In het restant van de eerste helft begon FC Twente meer het initiatief te nemen en duwde het PSV steeds verder terug. Dat resulteerde in enkele goede kansen voor Taylor Booth, Bart van Rooij en Mathias Kjølø, maar zij kregen de bal er allen niet in. Daardoor kon PSV met een minimale voorsprong de kleedkamer opzoeken.

Bijna tien minuten na rust was het PSV dat tamelijk vanuit het niets toesloeg en de marge verdubbelde. De Eindhovenaren versnelden het spel ineens, waarna Mauro Júnior de bal bij de vrijstaande Jerdy Schouten kreeg. De aanvoerder haalde in een keer uit en zag zijn inzet in de onderhoek verdwijnen.

In het restant van de wedstrijd kreeg met name PSV nog wel kansen op een derde treffer in de wedstrijd. Zo had Guus Til de 0-3 op zijn schoen, maar van dichtbij schoot hij tegen de paal. Uiteindelijk vielen er geen doelpunten meer. Daardoor blijft de ploeg van Bosz foutloos in het nog prille Eredivisie-seizoen. Voor Twente is de competitie dramatisch begonnen, met twee nederlagen in de eerste twee duels.