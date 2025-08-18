‘PSV ontvangt positief nieuws over mogelijke versterking’

De onderhandelingen tussen PSV en Bayern München over de komst van gaan de goede kant op, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Ook een persoonlijk akkoord met de middenvelder zelf is dichtbij. Of het om een huurdeal of definitieve transfer gaat, is niet duidelijk.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman. De Amerikaan werd voor een bedrag van 35 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hebben nog altijd geen vervanger voor hem in huis gehaald, maar de negentienjarige Wanner wordt al langer genoemd als mogelijkheid voor PSV.

Volgens Boualin hebben PSV en Bayern München de onderhandelingen inmiddels hervat en ziet het er ‘positief’ uit voor de regerend landskampioen. Verschillende Duitse bronnen verlopen de gesprekken met de Zuid-Duitse club goed. Het is nog niet duidelijk of PSV inzet op een definitieve transfer of een huurdeal.

Ook op persoonlijk vlak lijkt de komst van Wanner haalbaar te zijn. Het toptalent zou namelijk erg graag naar het Philips Stadion komen en PSV nadert een persoonlijk akkoord. Afgelopen seizoen werd de jongeling door Bayern gestald bij 1. FC Heidenheim, waar hij in 41 duels goed was voor zes doelpunten en vier assists.