Live voetbal

‘PSV ontvangt positief nieuws over mogelijke versterking’

‘PSV ontvangt positief nieuws over mogelijke versterking’
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 12:19

De onderhandelingen tussen PSV en Bayern München over de komst van Paul Wanner gaan de goede kant op, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Ook een persoonlijk akkoord met de middenvelder zelf is dichtbij. Of het om een huurdeal of definitieve transfer gaat, is niet duidelijk.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman. De Amerikaan werd voor een bedrag van 35 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hebben nog altijd geen vervanger voor hem in huis gehaald, maar de negentienjarige Wanner wordt al langer genoemd als mogelijkheid voor PSV.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Boualin hebben PSV en Bayern München de onderhandelingen inmiddels hervat en ziet het er ‘positief’ uit voor de regerend landskampioen. Verschillende Duitse bronnen verlopen de gesprekken met de Zuid-Duitse club goed. Het is nog niet duidelijk of PSV inzet op een definitieve transfer of een huurdeal.

Ook op persoonlijk vlak lijkt de komst van Wanner haalbaar te zijn. Het toptalent zou namelijk erg graag naar het Philips Stadion komen en PSV nadert een persoonlijk akkoord. Afgelopen seizoen werd de jongeling door Bayern gestald bij 1. FC Heidenheim, waar hij in 41 duels goed was voor zes doelpunten en vier assists.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Paul Wanner

Paul Wanner
Team: Bayern München
Leeftijd: 19 jaar (23 dec. 2005)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Heidenheim
29
3
2023/2024
Bayern München
0
0
2023/2024
Elversberg
28
6
2023/2024
Bayern II
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel