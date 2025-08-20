Volgende klap voor Vandaag Inside: opnieuw vertrekt tafelgast definitief naar RTL

Vandaag Inside moet afscheid nemen van tafelgast Lale Gül. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad melden dat de columniste een exclusief contract heeft getekend bij RTL Tonight, de vernieuwde late avondtalkshow van de televisiezender. Hierdoor zal ze niet meer te zien zijn in zowel Vandaag Inside als De Oranjezomer.

Het is opnieuw een hard gelag voor het Vandaag Inside van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Eerder deze zomer werd namelijk bekend dat Albert Verlinde, op woensdagen de vaste vervanger van Van der Gijp in de talkshow, een van de nieuwe vaste gezichten wordt van RTL Tonight. Dit is ook een exclusieve deal, waardoor Verlinde ook niet meer te zien zal zijn in de populaire talkshow. Zijn gat wordt opgevuld middels een roulatiesysteem, waarbij Wierd Duk, Raymond Mens en Thomas van Groningen regelmatig zullen plaatsnemen op de stoel van Van der Gijp.

"The word is out", plaatst Gül op X waarbij ze een artikel deelt van een nieuwsartikel over haar overstap naar RTL Tonight. "Ik heb zin in deze mooie nieuwe uitdaging", laat ze weten in een reactie aan De Telegraaf. Volgens de krant, waar Gül columns voor schrijft, zal de 27-jarige opiniemaker nog wel te zien zijn in het SBS-programma Nieuws van de Dag, een actualiteitenprogramma dat wordt gemaakt door Hart van Nederland en De Telegraaf.

Naast Verlinde en Gül werd eerder al bekend dat Ahmed Aboutaleb, Saskia Belleman, Anna Gimbrère en Thomas Erdbrink zich ook al aan de nieuwe talkshow van RTL hadden verbonden. RTL Night gaat maandag 1 september van start en wordt afwisselend gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, Renze Klamer, Humberto Tan en Leonie ter Braak.