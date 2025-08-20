Genee verschijnt pissig op tv, Derksen reageert: 'Jij moet niet denken dat je Jezus bent'

De politie heeft voor frustratie gezorgd bij Wilfred Genee. De presentator van het programma Vandaag Inside heeft onlangs namelijk een forse boete ontvangen omdat hij té lang op de middenbaan reed. Genee vindt de boete erg kinderachtig, maar zijn tafelgasten kijken daar heel anders tegenaan.

In de uitzending van dinsdagavond maakt Genee bekend dat hij onlangs op de bon is geslingerd. Dat gebeurde toen hij zijn zoontje naar een voetbalwedstrijd bracht in het Brabantse Helmond: "Toen reed ik een tijdje op de middenbaan, om half acht ’s ochtends. Ik heb daar misschien twintig of dertig seconden gereden, ofzo", vertelt Genee.

Die actie heeft hem de nodige euro’s gekost. "Vervolgens heb ik een prent van 280 euro ontvangen, omdat je in Nederland niet langer dan tien seconden links mag rijden. Jongens, alsjeblieft! Zaterdagochtend om half acht! 280 euro", roept een pissige Genee.

Johan Derksen vindt boete terecht

Duidelijk is dat de presentator er zwaar verbolgen over is, maar Johan Derksen vindt dat Genee zich gewoon aan de wet moet houden. Zo niet, riskeert hij inderdaad een boete: "Dat geldt ook voor jou als Talpa-ster. Je moet niet denken dat je Jezus bent. Het is de wet."

Thomas van Groningen begrijpt dat de politie alert is op bestuurders die onnodig op de linkerbaan rijden: "Het is echt heel irritant dat mensen onnodig links rijden", vertelt de tafelgast.

Genee is het daarmee eens, maar gaf andere automobilisten nog de ruimte om hem in te halen: "Er was nog een baan naast! Er waren drie banen, dus je kon er gewoon links langs. Het is niet dat er maar twee banen waren...", verzucht de presentator.

