Genee lijnrecht tegenover Derksen: ‘Jij wil Wierd Duk, maar ik…’

Wilfred Genee heeft er absoluut geen trek in om Wierd Duk de vaste vervanger te maken van René van der Gijp op woensdagavond bij Vandaag Inside, zo laat hij weten in de uitzending van dinsdag. De presentator wil graag iemand aan tafel naar wie hij kan schakelen om het programma even wat lichter te maken. Daar heeft Johan Derksen juist geen behoefte aan.

Het is nog altijd niet duidelijk wie de opvolger van Albert Verlinde wordt als vervanger van Van der Gijp op de woensdagavond bij Vandaag Inside. De eerste woensdag sinds de terugkeer van de talkshow zal Duk op de plek van de oud-voetballer plaatsnemen, zo kondigde Derksen maandag al aan in zijn eigen podcast. “Het ziet er naar uit dat dat voor vast is”, voegde hij er nog toe.

Toch lijkt het erop dat het laatste woord er nog niet over is gezegd, zo bleek dinsdag in de uitzending van Vandaag Inside. “Ik moet eerlijk zeggen, jij wil heel graag Wierd Duk op de woensdag, maar wat ik lekker vind, is dat ik een iemand kan aanspelen om het wat lichter te maken”, uit Genee zijn zorgen. “Dat is René op de andere dagen, maar Albert kon dat op die woensdag heel goed. Dat maakt het ingewikkeld.”

Derksen is het daar niet mee eens. “Ik ben niet zo van het ‘lichter maken”, reageert hij met een stalen gezicht. “Dat weet ik, dat is niet jouw specialiteit”, gaat Genee daar weer op in. Derksen: “Ik hou wel van een grap en een grol, maar er wordt hier wel eens vergeten dat je als talkshow best wel eens inhoudelijk mag zijn.”