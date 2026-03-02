Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Obispo ontbreekt door ziekte, basisrentree Pepi

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 maart 2026, 14:36

PSV gaat dinsdagavond in de halve finale van de KNVB Beker op bezoek bij NEC. Naar verwachting zal Peter Bosz twee wijzigingen doorvoeren in zijn elftal in de jacht naar de eerste finaleplaats sinds 2023.

In de achterhoede lijkt Bosz een noodgedwongen wissel te moeten doorvoeren. Armando Obispo bleek de afgelopen weken een vaste waarde in het centrum van PSV, maar de international van Curaçao moest zich zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo (1-3 winst) in de rust laten wisselen wegens misselijkheid. De trainer meldde dat zijn verdediger hier maandag nog steeds last van had, waardoor er serieuze twijfels bestaan over zijn inzetbaarheid tegen NEC.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt er daardoor op dat Yarek Gasiorowski het centrum zal vormen met Jerdy Schouten, met Matej Kovár achter hen op doel. Op de backposities moet Bosz het nog altijd stellen zonder Anass Salah-Eddine, die mogelijk komend weekend terugkeert in de selectie. Daardoor zullen Sergiño Dest en Mauro Júnior hun basisplaatsen waarschijnlijk behouden.

Op het middenveld ontbreekt Guus Til nog altijd, waardoor Bosz naar alle waarschijnlijkheid kiest voor het drietal Paul Wanner, Joey Veerman en Ismael Saibari. Ricardo Pepi keerde vorige week terug van een armbreuk en heeft afgelopen weekend weer een halve wedstrijd gespeeld. De kans is groot dat hij tegen NEC nog meer minuten kan maken en aan de aftrap verschijnt, wat ten koste zou gaan van Myron Boadu. Waarschijnlijk wordt hij geflankeerd door Dennis Man en Ivan Perisic.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

