Kapster Johan Derksen blundert: 'Ging naar buiten als Hitler’

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
Redactie FCUpdate
20 januari 2026, 05:55

Vandaag Inside en Johan Derksen keren maandagavond terug op SBS6. In aanloop naar de populaire talkshow bracht de hoofdrolspeler van het programma een bezoek aan zijn ‘haararchitect’ Arno van Sambeek, iets wat breed wordt uitgemeten door het Algemeen Dagblad. De Snor deelt daarbij een opvallende anekdote over de vrouw van Van Sambeek, Anja.

Derksen legt eens in de zes weken een reis van 320 kilometer af naar het Gelderse Huissen. Daar knipt Van Sambeek, die hij steevast zijn ‘haararchitect’ noemt, zijn inmiddels beroemde kapsel. Het AD stond maandag stil bij dit verhaal en interviewde Derksen en Van Sambeek in de kapperszaak.

‘Ging naar buiten als Hitler’

Artikel gaat verder onder video

Wanneer Van Sambeek wegens ziekte verhinderd is, valt zijn vrouw Anja in. “Als Anja knipt, merk ik geen verschil. Alleen bij het bijpunten van mijn snor”, begint Derksen met een opvallende anekdote. “Anja deed dat een keer, waarna ik naar buiten ging als Adolf Hitler. Aan tafel bij Vandaag Inside kwamen ze niet meer bij van het lachen. En mijn vrouw ontdekte voor het eerst in haar leven dat ik een bovenlip had”, zegt hij gekscherend.

Hatelijke opmerkingen Wilfred Genee

Wilfred Genee is er steevast als de kippen bij zodra Derksen een bezoek heeft gebracht aan de kapper. De presentator van VI maakt regelmatig ‘hatelijke opmerkingen’ over het kapsel van de 76-jarige analist. “Dat kapsel van Genee wordt door iemand geknipt die tien klanten in een uur doet. Bovendien: waarom zou je iemand serieus nemen die elke maand zijn haar verft?”, countert Derksen.

