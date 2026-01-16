Live voetbal 1

Derksen wil ‘meest gehate vrouw van Nederland’ Monique Hansler in Vandaag Inside

Johan Derksen Vandaag Inside
Foto: © Talpa
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 16:42

Monique Hansler krijgt mogelijk een uitnodiging van Vandaag Inside. Volgens Johan Derksen is de realityster, bekend van de serie De Hanslers: van de Piste naar de Playa welkom in de populaire talkshow van SBS6, zo geeft De Snor aan in een interview met Shownieuws.

Hansler werd bekend door haar opvallende rol in Winter Vol Liefde en groeide met de serie De Hanslers: van de Piste naar de Playa uit tot een veelbesproken realitypersoonlijkheid. Haar uitgesproken houding en bemoeienis met het leven van haar zoon, Mike Hansler, zorgen voor veel media-aandacht en discussie, wat haar tot een opvallende naam in het Nederlandse entertainmentnieuws maakt.

“Daar is wel journalistieke aanleiding voor natuurlijk, want het is de meest gehate vrouw van Nederland. Én het is het grootste kijkcijferkanon zo langzamerhand”, zegt Derksen, die openstaat voor de komst van Moeder Hansler naar Vandaag Inside.

Antoinnette Scheulderman, die Derksen betichtte van jarenlange treiterij, hoeft niet te hopen op een uitnodiging van het populaire televisieprogramma. “Ik zou niet weten waarom zij uitgenodigd moet worden, want zoveel heeft zij niet te melden”, is Derksen kort van stof.

