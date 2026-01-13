Johan Derksen staat ervoor open om Henk Kuipers als gast uit te nodigen bij Vandaag Inside, als daar een journalistieke aanleiding voor is. Het probleem is echter dat de voormalig motorclubleider van justitie niet in de publiciteit mag treden, met uitzondering van hun gezamenlijke podcast.

Aan het begin van de uitzending van Groeten uit Grolloo krijgt Derksen van een luisteraar de vraag of hij het zou overwegen om Kuipers uit te nodigen bij VI. “Dan moet daar een journalistieke aanleiding voor zijn en die zie ik op het ogenblik niet”, antwoordt de voormalig voetballer. Dat is echter niet het enige probleem dat een optreden van Kuipers blokkeert. De voormalig motorclubleider zit officieel namelijk nog vast tot en met april, dus mag hij momenteel niet in de publiciteit treden. “Hij heeft alleen toestemming om deze podcast te doen.”

Toch sluit Derksen niet uit dat Kuipers binnenkort alsnog in zijn talkshow te zien zal zijn. “De journalistieke aanleiding kan wel eens heel snel komen, want ik vind het wel nieuws dat een aantal topadvocaten in Nederland de conclusie hebben getrokken dat Henk ten onrechte is veroordeeld”, aldus De Snor. “Hij heeft dan ook voor Jan met de korte achternaam gezeten.”

Kuipers vertelt vervolgens dat hij met Geert-Jan Knoops en Carry Knoops in gesprek is gegaan en dat de advocaten ‘alle reden zagen’ om een herzieningsverzoek aan te vragen. Zodra de advocaten het onderzoek hebben afgerond, wordt het voorgelegd aan de Hoge Raad. Derksen geeft aan de processen verbaal te hebben doorgenomen met vaste tafelgast Job Knoester en dat zij allebei niet kunnen achterhalen waar Kuipers precies voor is veroordeeld. De oud-voetballer heeft het gevoel alsof Kuipers werd gebruikt om een voorbeeld te stellen. “Ik heb wel het idee dat de rechtsstaat in Nederland betrouwbaar is, maar het rammelt toch wat als de familie Knoops aanleiding ziet om herziening aan te vragen. Die sla ik wel hoog aan in dat vak.”