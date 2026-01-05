Johan Derksen heeft in de podcast Groeten uit Grolloo nogmaals gereageerd op de woorden van Sander Schimmelpenninck bij Zolang het Leuk is met Wilfred Genee. De hoofdrolspeler van Vandaag Inside ziet positieve punten bij de gecancelde Vandaag Inside-gast, maar deelt ook een sneer uit.

Dat Derksen en Schimmelpenninck een moeizame verstandhouding hebben, was al langer duidelijk. Algemeen bekend is dat Schimmelpenninck kritisch is op Vandaag Inside, terwijl Derksen zich al langer ergert aan termen als ‘domrechts’, die volgens hem te pas en te onpas worden gebruikt door Schimmelpenninck.

“Het is geen term die zomaar uit de lucht komt vallen of door mij is verzonnen”, reageerde Schimmelpenninck bij de podcast van Genee. “Internationaal wordt die inmiddels heel vaak gebruikt. Het gaat om opzettelijke domheid. ‘Dom’ heeft niets te maken met intelligentie, maar met je van de domme houden.”

Schimmelpenninck vervolgde: “Dat begrijpt iedere Nederlander, dat zou Johan Derksen ook moeten begrijpen. Want dat doet hij ook vaak: hij houdt zich van de domme. Het is kritiek op mensen die intelligent zijn, veel nieuws consumeren en prima in staat zouden moeten zijn om de juiste informatie tot zich te nemen, maar dat niet doen. Omdat ze er geen zin in hebben, mensen naar de mond willen praten of er een verdienmodel aan koppelen.”

Bij Vandaag Inside werd vervolgens duidelijk dat Schimmelpenninck niet meer welkom is aan tafel.

Johan Derksen opvallend positief over Schimmelpenninck

Bij Groeten uit Grolloo heeft Derksen nogmaals gereageerd op de uitspraken van de opiniemaker. De Snor kreeg de vraag of hij zich stoorde aan Schimmelpenninck. “Het is niet zo’n slechte jongen. Hij is een intelligente knaap en heeft hele goede sociale ideeën”, begint Derksen verrassend.

Er volgt toch een sneer: “Hij heeft één handicap: hij heeft totaal geen gevoel voor andermans meningen. Dan verstrakt zijn hoofd en krijgt hij iets vervelends over zich. Dan heeft hij de neiging om mensen met een afwijkende mening ‘extreemrechts’ of ‘dom’ te noemen.”

Derksen vervolgt: “Dat vind ík nou juist dom, om mensen met een andere mening dom te noemen. Probeer discussiërend dichter bij elkaar te komen. Dat heb ik tegen hem.”