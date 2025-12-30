René van der Gijp worstelt soms met het vinden van leuke gespreksonderwerpen bij Vandaag Inside, zo valt te lezen in een stuk van het Algemeen Dagblad. Voor de uitzendingen op dinsdag- en donderdagavond is het soms ‘zoeken’ voor de 64-jarige voormalig voetballer in de populairste talkshow van Nederland.

Het Algemeen Dagblad was aanwezig bij opnames van KieftJansenEgmondGijp, de podcast van Van der Gijp, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. Tijdens podcastuitzendingen schudt Van der Gijp de gespreksonderwerpen uit de mouw. “Ik heb daar bij Vandaag Inside meer moeite mee”, begint hij eerlijk.

Artikel gaat verder onder video

“Kijk, de maandag gaat wel. Dan is er voetbal geweest, Mathieu van der Poel, Max Verstappen, genoeg gebeurd. Op de vrijdag gaan we weer naar het weekend en kijken we weer vooruit. Voor de dinsdag en donderdag is het soms zoeken, hoor. En je wil onderscheidend zijn. Bij Eva, in RTL Tonight en ook bij Jeroen Pauw kun je het elke dag uittekenen: Amerika-deskundigen over Trump, een generaal over de oorlog in Oekraïne, de kabinetsformatie en het huizentekort. Moeten wij daar dan dan ook mee komen?”, vervolgt de goedlachse analist, die iedere woensdag geniet van zijn vrije dag.

Die vrije woensdag komt als geroepen. “Ik vond vijf avonden gewoon te veel. Ik vind het vervelend als ik een avond niet veel heb voor de uitzending”, zegt Van der Gijp, die zich dan af en toe niet comfortabel voelde aan de Vandaag Inside-tafel.