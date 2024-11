Johan Derksen haalt uit naar gecancelde Vandaag Inside-gast: 'Arrogante kwal'

Johan Derksen heeft bij zijn terugkeer in Vandaag Inside ouderwets uitgehaald naar ondernemer, presentator en opiniemaker Sander Schimmelpenninck. Die wordt door Derksen onder meer omschreven als een 'arrogante kwal' en 'een nagel aan mijn doodskist."

Derksen had Schimmelpenninck eigenlijk in de uitzending van maandag al willen bespreken, maar: "Daar kwam iets tussen", verwijst de analist naar het feit dat hij die uitzending al na vier minuten verliet uit irritatie over een opmerking van presentator Wilfred Genee. Twee dagen later grijpt hij dus alsnog zijn kans. "Die Sander, dat is een nagel aan mijn doodskist, die gozer. Ik vind dat zo'n arrogante kwal", steekt Derksen van wal. "Die woont in Zweden en probeert vanaf daar de hele Nederlandse politiek te regisseren en het Nederlandse volk herop te voeden. En daar heeft hij de nare gewoonte bij om mensen met een afwijkende mening 'dom' te noemen. Die zijn domrechts", vervolgt De Snor. "Dat is een beetje wat jij ook doet, toch eigenlijk?", vraagt Genee, waarop Derksen grappend waarschuwt: "Begin je weer?".

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen doet zeer opmerkelijke uitspraak over toekomst Vandaag Inside

"Altijd domrechts, dat vind ik denigrerend", vervolgt Derksen. "Hij heeft een nieuw boek, dat heet dan ook Domrechts regeert. Dat zit hij overal te pushen, en dat mag, maar dan lees ik een interview in de Volkskrant. En dan zegt de interviewer tegen hem: "Zouden PVV-stemmers jou boek ook kopen?", en dan zegt hij: "Nee, want PVV-stemmers lezen geen boeken." Dat vind ik dan weer ontzettend hautain, arrogant en beledigend. Hij zet 2,5 miljoen mensen zo even in de hoek", briest Derksen. Vervolgens haalt hij een andere schrijver, Tommy Wieringa, aan. Die vertelde recent dat 57 van zijn procent van zijn boeken door lageropgeleide mensen worden gekocht. "Dus dan denk ik: wat zit je nou te lullen, joh, elitaire kwakzalver!", krijgt Schimmelpenninck nog een veeg uit de pan. "Wat hij doet is zich verheven voelen boven het gepeupel. Hij vindt: alles wat anders denkt is domrechts, hij vindt ons publiek dom, de mensen die op Wilders stemmen zijn dom. Alleen Zijne Koninklijke Hoogheid Sander Schimmelpenninck heeft het allemaal uitgevonden", klinkt het even later.

LEES OOK: Johan Derksen deelt kleine sneer uit naar Genee bij terugkeer Vandaag Inside

Schimmelpenninck schoof in het verleden nog weleens aan in Vandaag Inside, maar na zijn uitlatingen over de kijkers van het programma is hij niet meer welkom. Genee zei in september overigens nog wel dat hij de opiniemaker graag weer aan tafel zou zien, maar dat Derksen en René van der Gijp daar niet op zitten te wachten.

VIDEO - Johan Derksen haalt bij terugkeer Vandaag Inside direct uit: 'Elitaire kwakzalver!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Angela de Jong geeft Wilfred Genee kwetsende bijnaam na Vandaag Inside-rel

Columniste Angela de Jong laat haar licht schijnen over de Vandaag Inside-rel.