Johan Derksen deelt kleine sneer uit naar Genee bij terugkeer Vandaag Inside

Johan Derksen heeft woensdagavond, na een korte afwezigheid, zijn rentree gemaakt bij Vandaag Inside. De ruzie met Wilfred Genee lijkt bijgelegd, al kon Derksen een kleine sneer richting de presentator niet laten.

“Hij is weer terug! Johan Derksen is er weer bij!”, begint Wilfred Genee, die begint over de oogoperatie van De Snor. “Belangrijkste vraag aan Johan: hoe is het met je ogen?” Derksen reageert in eerste instantie cynisch: “Uitstekend, je zou er ook eens een dagje tussenuit moeten nemen. Daar knap je van op.”

“Ik had zelf op internet gekeken en ik had geconstateerd dat ik staar zou hebben, maar ik blijk geen staar te hebben, maar glaucoom. Dat is eigenlijk ernstiger, want staar is een fluitje van een cent”, legt Derksen uit. “Hoe zie jij mij nu dan?”, vraagt Genee, die zoals gewoonlijk weer tegenover hem zit aan tafel. “Ik zie jou heel wazig. Dat stoort me niet trouwens”, sneert De Snor met een cynische ondertoon. “Nou, goed dat je er weer bent”, sluit Wilfred Genee de openingsfase van het programma af.

Derksen zorgde afgelopen maandag voor de zoveelste Vandaag Inside-rel, toen hij na vier minuten al opstond en de studio verliet. De Snor was zwaar geïrriteerd door een opmerking van Genee over de lijstjes met mogelijke gespreksonderwerpen die hij dagelijks aandraagt bij de redactie. In de uitzending van dinsdag, die door de ontwikkelingen van maandag veel meer kijkers trok dan gewoonlijk, bleef de stoel van de bekendste inwoner van het Drentse Grolloo opnieuw onbezet.

Genee liet in de online rubriek In de Wandelgangen, die werd opgenomen na de uitzending van dinsdag, al weten dat hij verwachtte dat Derksen woensdag terug zou keren. Dat werd onderschreven door 'directeurtje' Marco Louwerens, die daarbij wel opmerkte dat dat ook afhankelijk was van Derksens gezondheid. De 75-jarige analist heeft eerder op de woensdag namelijk een staaroperatie ondergaan. Vandaag Inside maakte in de loop van de dag echter al bekend dat Derksen woensdag zijn plek weer in zou gaan nemen.

Derksen: 'Ik rij niet anderhalf uur hierheen om in de zeik genomen te worden'

Bij aankomst in de studio wordt Derksen woensdagavond onder meer opgevangen door De Telegraaf, dat deze video publiceert: "Ik heb hele goede afspraken gemaakt", zegt Derksen daarin over zijn terugkeer in de talkshow. "Wij hebben een document met alle regels waar iedereen zich aan moet houden. Eindredacteuren, redacteuren, ik, maar ook Wilfred. Ik moest even wachten tot Wilfred daarmee akkoord ging. Ja, dat heeft hij gedaan." Gevraagd naar wat hem specifiek dwarszat, zegt Derksen: "Als Wilfred een bokkenpruik op heeft, dan gaat hij stoken en sarren. Vroeger ging ik daarop in en was er een uur ruzie, dat vond hij dan mooie tv. Nu ga ik naar huis, ik heb daar geen zin in", aldus de analist. "Ik rij niet anderhalf uur hiernaartoe om in de zeik genomen te worden door je eigen presentator." De problemen zijn inmiddels de wereld weer uit, bevestigt Derksen: "Wilfred heeft mij keurig gebeld, we hebben alles uitgepraat. Dat is geen enkel probleem. Nee, ik ga geen excuses in de openbaarheid van hem eisen, schei uit."

