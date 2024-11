Johan Derksen woensdagavond weer aanwezig bij Vandaag Inside

Johan Derksen zit woensdagavond weer aan tafel bij Vandaag Inside, zo maakt het programma bekend. De analist verliet eerder deze week de uitzending na een ruzie met presentator Wilfred Genee.

Maandagavond kregen Derksen en Genee het met elkaar aan de stok bij Vandaag Inside. De Snor was van mening dat zijn tafelgenoot irritant was en besloot te vertrekken. Een dag later was de televisiepersoonlijkheid ook niet aanwezig in de talkshow.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wilfred Genee doet onthulling over gesprek met Johan Derksen

Dinsdagavond vertelde Genee al dat hij inmiddels contact had opgenomen met Derksen. “Voor ons doen hadden wij vanavond een goed gesprek”, zo gaf hij aan. “Ik weet niet hoe Johan het ervaren heeft, dat zal ik morgen wel horen, maar ik had het idee dat wij elkaars positie iets beter begrepen na dat gesprek.”

LEES OOK: Vertrek van woedende Johan Derksen heeft gevolgen: 'Dit heeft écht effect'

Gedurende de dag was het nog niet duidelijk of Derksen woensdag weer zou aansluiten bij Vandaag Inside. De oud-voetballer moest zich in de ochtend laten opereren aan zijn oog, dus bestond de kans dat hij thuis zou blijven om te herstellen. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om toch te komen. De kans is groot dat Derksen woensdag zijn kant van het verhaal gaat vertellen.

Johan Derksen woensdag weer aan tafel bij Vandaag Insidehttps://t.co/VHyuZhnZ8n #vandaaginside pic.twitter.com/54GM4RKNKR — Vandaag Inside (@vandaaginside) November 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alarmfase één: de grootste crises ooit bij Vandaag Inside

Het weglopen van Johan Derksen is zeker niet de eerste grote rel bij Vandaag Inside.